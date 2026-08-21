Thưởng trăng với BST bánh Trung thu cao cấp Vietnam Airlines LOTUSDELI

Mùa Trung thu này, Vietnam Airlines mang đến người tiêu dùng BST bánh Trung thu Vietnam Airlines LOTUSDELI được làm thủ công dựa trên chuẩn mực nghiêm ngặt của suất ăn hàng không.

Mùa Trung thu năm nay, Vietnam Airlines LOTUSDELI trở lại với bộ sưu tập bánh thủ công cao cấp, mang sứ mệnh gìn giữ nét ẩm thực truyền thống, đồng thời ươm mầm sáng tạo bắt nhịp thời đại. Chiếc bánh Trung thu tròn trịa là biểu tượng của sự viên mãn và đoàn tụ, nay được nghệ nhân của Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines Caterers (VACS) nhào nặn, chắt chiu trọn vẹn sự tinh túy từ nguồn nguyên liệu thượng hạng để giữ trọn hương vị bánh nướng đậm đà.

Cuộc đối thoại giữa cổ điển và đương đại

Nếu bánh Trung thu truyền thống thường dừng lại ở vị nhân quen thuộc như đậu xanh hay thập cẩm trứng muối, bộ sưu tập bánh thủ công cao cấp của Vietnam Airlines LOTUSDELI năm nay mở ra hành trình vị giác nhiều tầng lớp hơn với 6 vị bánh mang trong mình 2 câu chuyện rõ nét.

Bộ sưu tập bánh Trung thu thủ công cao cấp Vietnam Airlines LOTUSDELI.

Đầu tiên là bộ ba bánh lava, bao gồm vị trà xanh lava, sôcôla lava và đậu xanh lava. Ẩn dưới lớp vỏ vàng ươm khắc hoa văn hình đóa sen tinh xảo là phần nhân mềm mượt, khi cắt ra khẽ tan chảy, tạo hiệu ứng “dòng nham thạch” độc đáo. Trong khi vị trà xanh mang hương thơm của cánh đồng trà chốn cao nguyên, vị sôcôla lại quyến rũ với hương cacao nồng ấm, còn vị đậu xanh giữ lại vẻ dịu ngọt quen thuộc nhưng được nâng tầm bởi kết cấu lava đặc quánh chưa từng có ở dòng bánh cổ điển.

Vỏ bánh vàng ươm khắc họa tiết đóa sen tinh xảo, ôm trọn phần nhân lava tan chảy.

Tiếp theo là dòng bánh thượng hạng đưa người thưởng thức đi qua vùng vị giác mới. Bánh Trung thu vị tiramisu phô mai gợi nhắc chút lãng mạn của một buổi chiều ở Italy, nơi vị cà phê đắng nhẹ hòa quyện cùng phô mai béo mịn. Bánh Trung thu vị yuzu mang sắc vàng tươi mát của thanh yên - thứ quả họ cam quýt Nhật Bản phối cùng hương thơm the dịu và chút chua nhẹ, gợi liên tưởng đến hơi thở mùa thu xứ sở mặt trời mọc. Đối lập với 2 vị hiện đại, bánh Trung thu vị thập cẩm gà quay trứng muối lại giữ trọn hồn cốt truyền thống. Vẫn là hạt sen, mứt, hạt điều, giăm bông và trứng muối nhưng được nâng cấp bằng thịt gà quay hảo hạng, đậm đà nhưng không ngấy.

Vị bánh Trung thu Vietnam Airlines LOTUSDELI đậm đà, giao hòa cùng hương trà thanh tao và ánh trăng rằm, cùng nhau viết nên câu chuyện đoàn viên.

Thông qua 6 hương vị này, Vietnam Airlines LOTUSDELI khéo léo kể cho thực khách câu chuyện về một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn giữ gìn vẹn tròn văn hóa truyền thống. Ở đó, mỗi chiếc bánh vẫn cho cảm giác đủ đầy của ký ức bàn trà đêm trăng rằm nhưng đồng thời cũng đủ cởi mở để đón nhận hương vị bốn phương mà thế hệ hôm nay đã quen thuộc.

Bản giao hưởng giữa “Nguyệt” và “Hoa”

Trong bộ sản phẩm bánh cao cấp năm nay, mỗi hộp đựng bánh có thể ví như tác phẩm nghệ thuật mà Vietnam Airlines LOTUSDELI dành tặng người tiêu dùng.

“Liên Nguyệt Cát Ngư” (giá 880.000 đồng/hộp) là bộ sưu tập cao cấp nhất với 6 chiếc bánh trọn vẹn 6 vị ngon. Hộp bánh được thiết kế như bức tranh thủy mặc diễm lệ, với điểm nhấn là đóa sen vươn mình tỏa hương trên mặt hồ tĩnh lặng hòa cùng vũ điệu uyển chuyển của đôi song ngư vờn trăng. Trong nghệ thuật phong thủy, hình tượng cá chép và hoa sen mang ý nghĩa cát tường, vượng phát và bình an. Đây cũng là lời chúc sâu sắc mà Vietnam Airlines LOTUSDELI trao gửi đến từng khách hàng.

Hộp quà “Liên Nguyệt Cát Ngư” với họa tiết song ngư vờn trăng và đóa sen tỏa hương ngụ ý cho lời chúc cát tường, vượng phát và bình an.

Kế tiếp là bộ sưu tập “Bạch Nguyệt Hoa” (giá 750.000 đồng/hộp), gồm 4 vị bánh được đóng trong hộp tầng dạng ngăn kéo với thiết kế những cánh hoa e ấp xếp chồng, điểm xuyết đường nét vàng kim lấp lánh như ánh trăng vương trên cánh ngọc. Tất cả hòa quyện, gửi gắm trọn vẹn ý niệm về sự vượng phát và phú quý rạng ngời trong đêm thu.

Hộp “Bạch Nguyệt Hoa” dạng ngăn kéo với những cánh hoa e ấp xếp chồng, điểm xuyết ánh vàng kim như trăng vương trên cánh ngọc.

Trung thu, xét cho cùng, không chỉ là chuyện ăn bánh thưởng trà mà còn là cơ hội để chúng ta chăm sóc các mối quan hệ trong đời sống… Trong từng góc độ của mối quan hệ, bộ sưu tập bánh Trung thu thủ công cao cấp của Vietnam Airlines LOTUSDELI định vị như thức quà dành cho tri âm - những người biết trân trọng cả hương vị lẫn tấm lòng gói ghém phía sau. Từ chi tiết chiếc hộp mở ra như bức tranh, độ tan chảy vừa vặn của phần nhân lava đến hương yuzu dịu ngọt cuối buổi trà, tất cả được cân nhắc kỹ lưỡng để người nhận cảm nhận trọn vẹn tâm tình của người trao.