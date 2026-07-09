Khi khoang khách trở thành nơi chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt

Phía sau chuyến bay đặc biệt đưa lực lượng cứu hộ Việt Nam tới Venezuela là cuộc chạy đua với thời gian kéo dài hơn 6 giờ của Vietnam Airlines.

17h ngày 28/6, điện thoại của nhiều thành viên Vietnam Airlines đồng loạt đổ chuông. Ở đầu dây bên kia là lệnh điều động khẩn. Chỉ hơn 6 giờ sau, lúc 23h30 cùng ngày, chiếc Airbus A350 mang số hiệu VN66 rời đường băng Nội Bài, đưa đoàn cứu hộ Việt Nam cùng hàng chục tấn hàng lên đường tới Venezuela - quốc gia vừa hứng chịu trận động đất nghiêm trọng.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, gần như toàn bộ hệ thống của Vietnam Airlines được kích hoạt. Phi công, tiếp viên, kỹ sư, nhân viên phục vụ mặt đất, điều hành khai thác, suất ăn, kỹ thuật… đồng loạt vào guồng để chuẩn bị cho một chuyến bay đặc biệt.

“Chúng tôi chỉ biết mình phải lên đường”

Đối với tiếp viên trưởng Lê Vũ, mọi thứ bắt đầu bằng một cuộc gọi cuối giờ chiều. Anh nhớ lại mình chỉ nhận được lịch bay chính thức trước giờ khởi hành khoảng 5 tiếng. Với hành trình xuyên lục địa, đi qua nhiều không phận và 2 chặng bay không thường lệ, đó là khoảng thời gian chuẩn bị rất ngắn.

Vietnam Airlines đã thực hiện 2 chuyến bay đặc biệt vận chuyển lực lượng và hàng hóa hỗ trợ tới Venezuela.

"Chúng tôi hiểu ngay đây không phải chuyến bay thương mại thông thường, mà là nhiệm vụ đặc biệt. Ai cũng gác lại kế hoạch cá nhân để lên đường", anh kể.

Chỉ kịp báo với gia đình, thu xếp vài bộ quần áo, kéo chiếc vali quen thuộc, anh nhanh chóng có mặt tại đoàn tiếp viên. Các bộ phận khác của Vietnam Airlines cũng đồng thời triển khai công việc: Kiểm tra kỹ thuật tàu bay, lập kế hoạch khai thác, chuẩn bị suất ăn cho hành trình dài, tiếp nhận và chất xếp hàng, rà soát toàn bộ phương án vận hành.

"Tốc độ rất gấp, nhưng không vì thế mà được phép sơ suất", anh Vũ nói. Theo anh Vũ, áp lực không nằm ở thời gian bay kéo dài mà ở việc mọi công đoạn đều phải hoàn thành chính xác trong khoảng thời gian chuẩn bị rất ngắn.

Chuyến bay đặc biệt VN66 đưa 124 cán bộ, chiến sĩ cùng 25 tấn trang thiết bị, hàng hóa hỗ trợ tới Venezuela.

Những "hành khách đặc biệt" trên chuyến bay

Nếu khoang hàng chuyên chở kiện hàng cứu trợ, khoang hành khách trên chuyến bay VN66 cũng mang một nhiệm vụ khác: Giúp cán bộ, chiến sĩ có đủ thể lực và tinh thần trước khi bước vào những ngày làm việc cường độ cao tại Venezuela.

Trong hành trình hơn 20 giờ, Vietnam Airlines phục vụ tổng cộng 4 bữa ăn chính và 2 bữa ăn nhẹ theo tiêu chuẩn đường bay dài của hãng, đồng thời điều chỉnh thời gian phục vụ và ánh sáng khoang khách để tạo điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất.

"Điều khiến tôi ấn tượng là các anh rất ít yêu cầu, ăn xong là tranh thủ nghỉ để giữ sức. Ai cũng hiểu phía trước là những ngày làm việc rất nặng", anh Lê Vũ chia sẻ.

Không chỉ có chiến sĩ cứu hộ, chuyến bay còn có 10 chú chó nghiệp vụ đồng hành cùng 10 cán bộ huấn luyện. Vietnam Airlines đã bố trí khu vực nghỉ phù hợp ngay từ trước chuyến bay, chuẩn bị chăn, gối và phối hợp cùng lực lượng chức năng theo dõi tình trạng sức khỏe của các "chiến sĩ 4 chân" suốt hành trình.

"Rất may, các chú chó đều ngoan, hợp tác suốt hành trình", anh Vũ cười nhớ lại.

Đội ngũ tiếp viên Vietnam Airlines thường xuyên quan sát, chủ động hỏi thăm và hỗ trợ các chiến sĩ suốt hành trình.

Đến những giờ cuối trước khi hạ cánh xuống Caracas, nhu cầu lớn nhất của nhiều chiến sĩ lại rất giản dị: Thêm vài cốc mì ăn liền và nước suối để mang theo trong những ngày đầu làm nhiệm vụ.

"Đó là yêu cầu rất nhỏ nhưng chúng tôi hiểu phía sau đó là cả một hành trình làm việc đang chờ họ", anh Vũ chia sẻ.

Phía sau chuyến bay là năng lực của cả hệ thống

Khi chiếc Airbus A350 hạ cánh xuống Caracas, đoàn cứu hộ nhanh chóng tập kết để tiếp tục lên đường. Nhìn các chiến sĩ mang theo ba lô, trang thiết bị và bắt đầu nhiệm vụ, tổ bay mới phần nào cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng với tiếp viên trưởng Lê Vũ, chuyến bay vẫn chưa thực sự kết thúc. "Chỉ đến khi đưa toàn bộ đoàn công tác trở về Nội Bài an toàn, tôi mới thực sự thở phào", anh nói.

Điều khiến anh tự hào hơn cả là được khoác lên mình đồng phục Vietnam Airlines, đại diện cho hình ảnh Việt Nam trong một sứ mệnh nhân đạo quốc tế. "Nhìn thấy lực lượng cứu hộ của Việt Nam được nước bạn đón tiếp trang trọng, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay ở sân bay Caracas, chúng tôi hiểu rằng nỗ lực của mình đã góp một phần nhỏ để đoàn công tác có thể bắt đầu nhiệm vụ đúng thời điểm", anh Vũ nói.

Mỗi chuyến bay đặc biệt là một “sứ mệnh quốc gia” của Vietnam Airlines.

Có lẽ, đó cũng là ý nghĩa lớn nhất của chuyến bay tới Venezuela. Nhiều năm qua, Vietnam Airlines nhiều lần đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt của đất nước, từ vận chuyển hàng cứu trợ, đưa lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ ở nước ngoài đến các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong thời điểm khẩn cấp.

Mỗi nhiệm vụ có một điểm đến khác nhau nhưng đều bắt đầu theo cùng cách: Một cuộc gọi khẩn, sự sẵn sàng của hàng trăm con người và một chuyến bay cất cánh đúng lúc đất nước cần.

Đó không chỉ là năng lực quản trị, điều hành khai thác của một hãng hàng không, mà còn là một trong những giá trị cốt lõi làm nên vai trò của Vietnam Airlines - hãng hàng không Quốc gia Việt Nam.