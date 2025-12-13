Tù nhân 'vua vượt ngục' trốn trại lần thứ tư trong 16 năm

Một người đàn ông gốc Albania, được truyền thông gọi là “vua vượt ngục”, vừa thực hiện thành công lần trốn khỏi nhà tù thứ tư trong vòng 16 năm, khiến dư luận không khỏi chú ý.

Sợi dây thô sơ được kết từ nhiều tấm ga giường, công cụ giúp phạm nhân đu xuống từ buồng giam trong vụ vượt ngục gây chú ý tại nhà tù an ninh tối đa ở Milan. Ảnh: O.C

Theo trang The Oddity Central (Anh), Toma Taulant, 41 tuổi, đang thụ án tại nhà tù an ninh tối đa Opera ở Milan, Italy. Vụ vượt ngục mới nhất của Taulant diễn ra theo cách không khác gì trong các bộ phim Hollywood.

Theo thông tin ban đầu, anh ta đã lén lấy được một chiếc giũa từ xưởng lao động trong trại giam, dùng nó để cắt song sắt cửa sổ phòng giam, rồi kết các tấm ga giường thành dây thừng để đu xuống đất.

Sau khi thoát khỏi buồng giam, Taulant băng qua sân trại và leo qua tường bao bên ngoài mà không bị phát hiện ngay lập tức. Một số nguồn tin cho biết hệ thống camera an ninh đã ghi lại được hành động của anh ta, song chuông báo động không vang lên. Thời điểm vượt ngục trùng với ca đổi gác, một trong những nguyên nhân khiến sự việc không được ngăn chặn kịp thời.

Điều đáng nói đây không phải lần đầu Taulant thoát khỏi sự quản lý của hệ thống giam giữ. Đây đã là lần vượt ngục thứ tư của tù nhân này.

Trước đó, năm 2009, anh ta trốn khỏi một nhà tù ở Terni, năm 2013 tiếp tục vượt ngục tại Parma và năm 2023, Taulant thoát khỏi một trại giam ở Bỉ bằng cách cùng các tù nhân khác tạo thành “kim tự tháp người” để trèo qua tường.

Chân dung Toma Taulant, người đàn ông gốc Albania nhiều lần vượt ngục, từng bị giam giữ tại các nhà tù ở Italy và châu Âu. Ảnh: O.C

Dù chưa từng có lần nào được tự do trong thời gian dài, nhưng việc liên tục vượt ngục đã khiến Taulant trở thành cái tên gây tò mò trong dư luận. Theo hồ sơ, anh ta đáng lẽ phải chấp hành án cho đến năm 2048.

Vụ vượt ngục mới nhất cũng làm dấy lên những tranh luận trở lại về tình trạng trong các nhà tù Italy, nơi vấn đề quá tải và thiếu nhân lực quản lý đã tồn tại nhiều năm qua.

Trước đó, từng có không ít trường hợp tù nhân trốn trại bằng những cách khó tin, như trốn trong hành lý của người khác hoặc cải trang thành khách thăm nuôi.

Sự việc của Taulant một lần nữa cho thấy những thách thức mà hệ thống giam giữ tại châu Âu nói chung và Italy nói riêng đang phải đối mặt.