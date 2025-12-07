Ba tù nhân vượt ngục ở Mỹ

Hai phạm nhân nguy hiểm đã trốn khỏi nhà tù ở bang Louisiana (Mỹ) bằng cách đào tường và dùng ga giường để trèo ra ngoài, một phạm nhân khác bỏ trốn cùng với hai kẻ chủ mưu.

Hai phạm nhân nguy hiểm từng tham gia các vụ án bạo lực, trong đó có cả hoạt động mưu sát, đã trốn khỏi nhà giam ở phía tây nam bang Louisiana, Mỹ, trong ngày 4/12.

Hai phạm nhân chủ mưu trong vụ vượt ngục đã đào đoạn tường đang xuống cấp bên trong nhà tù rồi dùng ga trải giường để đào tẩu.

Một phạm nhân khác bỏ trốn cùng hai tù nhân chủ mưu trong vụ vượt ngục đã tự sát ngay khi bị cảnh sát lần ra dấu vết.

Vụ vượt ngục xảy ra tại nhà giam thuộc giáo khu St. Landry ở thành phố Opelousas. Cảnh sát trưởng Bobby J. Guidroz cho biết nhóm phạm nhân đã “phát hiện đoạn tường cao bị hư hỏng và dần dần lấy đi lớp vữa, tháo rời khối bê tông để vượt ngục”.

Hiện trường vụ vượt ngục. Ảnh: St. Landry Parish Government.

Theo ông Guidroz, nhóm phạm nhân sau đó sử dụng “ga giường và một số vật dụng khác” để leo qua tường bao, di chuyển qua các mái nhà rồi “tiếp đất”, trốn thoát khỏi nhà giam. Cảnh sát trưởng cho biết quá trình điều tra nội bộ sẽ được tiến hành.

Phạm nhân duy nhất hiện còn lẩn trốn được xác định là Keith Eli, 24 tuổi, từng cư trú tại thành phố Opelousas, từng phạm tội mưu sát.

Ngày 6/12, cảnh sát đã bắt giữ phạm nhân Johnathan Jevon Joseph, 24 tuổi, sau khi nhận được tin báo. Joseph cũng từng cư trú ở Opelousas và từng bị kết án phạm nhiều tội, trong đó có tội hiếp dâm.

Phạm nhân thứ ba là Joseph Allen Harrington, 26 tuổi, sống tại thị trấn Melville, bang Louisiana. Harrington từng phạm nhiều tội, trong đó có tội đột nhập tư gia. Harrington đã tự sát ngay khi bị cảnh sát phát hiện nơi ẩn náu.

Một người dân địa phương đã nhận ra Harrington và báo cảnh sát. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, dùng loa kêu gọi Harrington bước ra khỏi căn nhà nơi anh ta ẩn náu, nhưng tiếng súng vang lên. Sau đó, Harrington được xác định đã tự sát.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy phạm nhân còn lại - Keith Eli - đã rời khỏi giáo khu St. Landry. Cảnh sát cảnh báo người dân khóa kỹ cửa nhà và xe cộ, bất cứ ai hỗ trợ phạm nhân chạy trốn đều sẽ bị truy tố hình sự.

Theo Guardian, đây là vụ vượt ngục táo tợn mới nhất ở bang Louisiana. Hồi tháng 5, 10 phạm nhân từng trốn khỏi nhà giam ở thành phố New Orleans, bang Louisiana, bằng cách đào tường phía sau bồn cầu để vượt ngục.

Nhóm phạm nhân để lại hiện trường dòng chữ nguệch ngoạc “To Easy LoL” (tạm dịch: Quá đơn giản). Sau đó, phải mất 5 tháng tiến hành cuộc truy tìm mở rộng tại nhiều bang, nhà chức trách mới có thể bắt giữ toàn bộ 10 phạm nhân vượt ngục.