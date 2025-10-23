Khi bất động sản nội đô dần chạm giới hạn, dòng tiền thông minh dịch chuyển về phía đông - nơi “phố mới” Ocean City hội tụ hạ tầng, tiện ích và tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

Ocean City khẳng định vị thế điểm đến đầu tư tối ưu nhờ cộng đồng cư dân thật, dòng tiền thật và khả năng kết hợp linh hoạt giữa an cư và kinh doanh.

Sự chuyển dịch trong tư duy sống và đầu tư

Khu vực trung tâm Hà Nội dần bộc lộ giới hạn phát triển sau nhiều năm đô thị hóa mạnh mẽ. Mật độ dân cư cao khiến việc di chuyển, sinh hoạt của người dân gặp nhiều trở ngại. Ùn tắc giao thông, ngập úng khi mưa lớn, ô nhiễm không khí và tiếng ồn trở thành thách thức thường trực, ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng sống.

Trong bối cảnh đó, người dân ngày càng có nhu cầu nâng cấp không gian sống, hướng đến chất lượng bền vững cho thế hệ tương lai. Phía đông thủ đô, đại đô thị Ocean City mang đến lựa chọn lý tưởng với hạ tầng giao thông đồng bộ, không gian rộng thoáng cùng hệ sinh thái tiện ích 5 sao toàn diện - từ trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại, khu thể thao, bãi biển nhân tạo đến gần 200 tiện ích nội khu. Tất cả đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, giải trí và đầu tư.

Một góc nội thành Hà Nội từ trên cao, với nhà cửa chen chúc, không còn khoảng trống.

Tại Ocean City, cư dân không chỉ mua một ngôi nhà, mà chọn cuộc sống có quy hoạch, có tương lai và giá trị tăng trưởng lâu dài. Nhờ đó, dòng sản phẩm Bizhome tại đây ngày càng được ưa chuộng.

Khác với những căn nhà trong ngõ chỉ để ở, Bizhome mở ra mô hình sống mới, nơi an cư và kinh doanh hòa làm một. Đây là xu hướng phổ biến ở các đô thị quốc tế, nay được Vinhomes tiên phong đưa về phía đông Hà Nội.

Nhịp sống thanh bình tại Ocean City.

Tầng trệt căn Bizhome có thể sử dụng làm văn phòng, cửa hàng boutique hay quán cà phê nhỏ; tầng trên là không gian sinh hoạt tiện nghi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, ban công thoáng rộng và tầm nhìn hướng công viên, hồ nước. Sự linh hoạt này giúp chủ sở hữu tối ưu giá trị bất động sản, vừa tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng, vừa khai thác nguồn thu ổn định tại nơi mình sống.

Thực tế cho thấy, khu vực “phố mới” Ocean City đang thu hút hàng loạt thương hiệu và dịch vụ chất lượng - từ F&B, thời trang, phòng khám đến ngân hàng. Dòng khách cư dân, du khách và người đi làm ổn định tạo nên nguồn cầu thuê bền vững, đảm bảo dòng tiền tăng trưởng lâu dài.

“Tôi chọn Ocean City không chỉ để ở, mà để phát triển sự nghiệp và đầu tư cho tương lai gia đình”, chủ nhân Bizhome song lập đang vận hành văn phòng đại diện tại Kinh Đô Ánh Sáng, chia sẻ.

Phố đi bộ Kinh Đô Ánh Sáng - tuyến phố với hai dãy biệt thự song lập vừa để ở, vừa kinh doanh sầm uất.

Hạ tầng mở lối cho giá trị bất động sản

Ocean City không chỉ là đô thị của hiện tại mà còn là tâm điểm phát triển của khu đông, vùng tăng trưởng năng động bậc nhất thủ đô. Với loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang triển khai và làn sóng cư dân, du khách đổ về ngày càng mạnh, khu vực này vẫn còn nhiều dư địa để bứt phá - cơ hội lớn cho nhà đầu tư đón đầu xu hướng.

Từ Ocean City, cư dân mất 15-20 phút di chuyển vào trung tâm qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo vừa khởi công hay tuyến Vành đai 3.5 và Vành đai 4 hiện đại. Trong tương lai, khi metro số 8 đi vào hoạt động, khả năng kết nối khu vực được nâng cấp toàn diện.

Đặc biệt, Ocean City nằm giữa 2 trục cao tốc huyết mạch Hà Nội - Nội Bài và Hà Nội - Bắc Ninh - Quảng Ninh, giúp kết nối nhanh đến hai sân bay quốc tế Nội Bài và Gia Bình trong 35-40 phút. Đây là lợi thế hiếm có, củng cố vị thế tâm điểm giao thương và đầu tư của khu đông.

Cầu Trần Hưng Đạo - biểu tượng mới cho bước tiến hạ tầng khu đông, dự kiến hoàn thành năm 2027. Nguồn: UBND TP Hà Nội.

Nhờ vị thế trung tâm mới của hạ tầng giao thương, Ocean City đang trở thành điểm hội tụ của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Thực tế cho thấy, khu đô thị quy hoạch đồng bộ, gắn liền hạ tầng hoàn thiện luôn là “nam châm” hút vốn FDI và ghi nhận tốc độ tăng giá nhanh nhất thị trường. Sau 3 năm vận hành, Vinhomes Ocean Park 1 hiện tăng giá 30-40%.

Từ con ngõ chật chội đến tuyến phố rộng mở, sự chuyển dịch trong tư duy sống và dòng vốn đầu tư đang định hình chuẩn mực đô thị mới tại phía đông Hà Nội.

Với quy hoạch đồng bộ, hạ tầng kết nối toàn diện và hệ sinh thái tiện ích đầy đủ, Ocean City không chỉ mang đến môi trường sống đáng mơ ước, mà còn là tài sản đầu tư bền vững, nơi mỗi căn nhà đều có thể sinh lời theo thời gian.