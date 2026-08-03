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Pháp luật

Từ Lâm Đồng ra Hà Nội đâm tình nhân rồi tự tử bất thành

  • Thứ hai, 3/8/2026 08:49 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Bị người phụ nữ đã có chồng ở Hà Nội yêu cầu chấm dứt tình cảm, đối tượng Lưu Minh Chiến (SN 2001) đi tàu từ Lâm Đồng ra hỏi chuyện rồi đâm tình nhân nhiều nhát.

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội ra cáo trạng truy tố bị can Lưu Minh Chiến (SN 2001, trú tại thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Giết người".

Theo cáo buộc, chị Nguyễn Thị N. (SN 1993) đã lập gia đình, sống cùng chồng tại xã Hòa Lạc (Hà Nội).

Tháng 6/2025, chị N. quen biết Chiến qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, cả hai có quan hệ tình cảm nam nữ. Chị N. giới thiệu với Chiến là đã có một con, không còn chung sống với chồng nữa.

Tháng 7/2025, Chiến từ Lâm Đồng ra Hà Nội gặp chị N. hai lần sau đó quay về Bình Thuận sinh sống và tiếp tục liên lạc với chị.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 10/2025, chị N. không muốn tiếp tục có quan hệ tình cảm với Chiến nên chặn tin nhắn, không liên lạc, dẫn đến xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 26/10/2025, Chiến đi tàu hỏa từ nhà ở thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng ra Hà Nội với ý định níu kéo tình cảm của chị N.

Rạng sáng 28/10/2025, Chiến xuống tàu, thuê taxi đến nhà chị N. Trên đường, đối tượng mua 2 chai thuốc trừ sâu và 2 con dao nhọn bằng kim loại với ý định nếu chị N. không đồng ý, Chiến sẽ giết và uống thuốc sâu tự tử.

Đến nhà chị N. đúng lúc chị vừa ngủ dậy, Chiến khóa cửa phòng từ bên trong và hỏi "tại sao em chặn Zalo, số điện thoại của anh. Tại sao em không vào trong đó với anh?".

Nghe Chiến hỏi, chị N. trả lời "em không làm được, chồng em đang ở đây, không nói chuyện được. Đi ra ngoài nói chuyện".

Bực tức vì chị N. vẫn chung sống với chồng, Chiến rút dao tấn công nạn nhân, đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực, cổ, vai, tay, chân và cằm…, gây tổn thương cơ ngực lớn, cơ hoành và gan trái. Dù nạn nhân van xin, Chiến vẫn đâm đến khi gãy chuôi dao mới dừng tay.

Chị N. được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng bị tổn hại 77% sức khỏe. Chiến gây án xong lấy chai thuốc sâu ra uống tự tử, bị đau bụng và nôn ra nền nhà.

Năm 2024, Chiến từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ khởi tố về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Tuy nhiên, vụ án đang tạm đình chỉ theo quyết định tạm đình chỉ của Tòa án nhân dân khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng.

Sách về Pháp luật

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https://tienphong.vn/tu-lam-dong-ra-ha-noi-dam-tinh-nhan-roi-tu-tu-bat-thanh-post1864675.tpo

Hoàng An/Tiền Phong

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  • Zalo

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