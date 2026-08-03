Tạm giữ gần 17 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng TP Đồng Nai phát hiện xe tải chở gần 17 tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ và giấy kiểm dịch thú y.

Ngày 2/8, Đội Quản lý thị trường cơ động phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai và Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục làm việc với các cá nhân liên quan trong vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 31/7, lực lượng chức năng phát hiện xe tải đông lạnh mang biển kiểm soát 89H-070.42 do tài xế L.N.H. (32 tuổi) điều khiển đang dừng tại khu vực bến xe Đồng Nai (phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai).

Nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc được lực lượng chức năng phát hiện.

Thời điểm kiểm tra, 2 tài xế đang chuyển các bao tải chứa hàng từ xe đông lạnh sang xe tải giao hàng nhanh mang biển số 60H-413.74 do N.D.H. (41 tuổi) điều khiển. Cơ quan chức năng nhận định việc sang tải được thực hiện nhằm tiếp tục đưa hàng đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện trên xe có số lượng lớn thực phẩm đông lạnh gồm bẹ sữa heo, thịt, trứng non, lòng heo cùng nhiều sản phẩm có nguồn gốc động vật khác. Tại thời điểm làm việc, những người liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng, đồng thời cũng không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y theo quy định.

Căn cứ sổ sách và phiếu giao nhận thu giữ tại hiện trường, tổng khối lượng thực phẩm được xác định gần 17 tấn. Số hàng này được cho là chuẩn bị phân phối đến các chợ và quán ăn trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ số thực phẩm cùng 2 phương tiện để phục vụ công tác xác minh.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm điều kiện lưu thông ra thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.