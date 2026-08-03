Phát hiện gần 100 bình khí N2O và hóa đơn 'bóng cười' tại quán bar

Kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh tại phường Ngô Quyền (Hải Phòng), lực lượng chức năng phát hiện 98 bình khí N2O cùng nhiều hóa đơn liên quan đến việc sử dụng "bóng cười".

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng về tăng cường quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và xử lý các cơ sở có dấu hiệu hoạt động biến tướng, lách luật, núp bóng kinh doanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) đã phối hợp với Công an phường Ngô Quyền tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh 129 Club, tại số 129 đường Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng phát hiện gần 100 bình kim loại chứa N2O.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cạnh quầy thu ngân của cơ sở có 98 bình kim loại chứa khí Nitrous Oxide (N2O), tổng trọng lượng 420,65 kg. Trong đó, 54 bình đã qua sử dụng và 44 bình chưa sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số bình khí trên.

Ngoài số bình khí N2O, tổ công tác còn phát hiện 15 hóa đơn, trong đó 12 hóa đơn thể hiện việc sử dụng "bóng cười" với tổng giá trị 81,195 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã bàn giao toàn bộ tang vật, tài liệu và vụ việc cho Công an phường Ngô Quyền tiếp nhận, tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật.