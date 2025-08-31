Từ 'ký ức đỏ' đến xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung

Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ nhấn mạnh từ nền tảng gắn bó lịch sử “vừa là đồng chí, vừa là anh em,” quan hệ Việt-Trung đang tiếp tục được củng cố bằng quyết tâm cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2/9/2025 đến ngày 4/9/2025. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2/9/2025 đến ngày 4/9/2025; Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8-1/9.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31/8 đến ngày 2/9/2025.

- Từ ngày 31/8-1/9, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc; tiếp ngay sau đó, từ ngày 2/9-4/9, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc, Đại sứ đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của các chuyến thăm cấp cao này?

Đại sứ Hà Vĩ: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc từ ngày 31/8-1/9 theo lời mời của nước chủ nhà. Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất kể từ khi SCO được thành lập.

Sau 24 năm hình thành và phát triển, SCO hiện có 10 nước thành viên, 14 đối tác đối thoại và 2 quốc gia quan sát viên, ngày càng khẳng định vai trò, ảnh hưởng trong khu vực và thế giới.

Tổ chức này đã mở ra một mô hình hợp tác với mục tiêu cùng bảo vệ hòa bình, thúc đẩy thịnh vượng, cải thiện đời sống nhân dân, chia sẻ thành quả và hướng tới tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8-1/9. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Việt Nam hiện đang bước những bước vững chắc, phấn đấu thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm về xây dựng Đảng và xây dựng đất nước, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị lần này thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ngày 3/9, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phátxít của nhân dân Trung Quốc và Chiến tranh thế giới chống phátxít. Đây là dịp để các quốc gia cùng tưởng nhớ cuộc đấu tranh vĩ đại của nhân loại vì chính nghĩa, vì hòa bình.

Trong những năm tháng gian khổ ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần hoạt động tại Trung Quốc, ủng hộ sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Trung Quốc, trong khi nhân dân Trung Quốc cũng kiên định ủng hộ cách mạng Việt Nam. Tình nghĩa “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đã trở thành “ký ức đỏ” sâu nặng giữa hai nước.

Trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động khó lường, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự hoạt động kỷ niệm tại Trung Quốc thể hiện quyết tâm của Việt Nam, cùng các quốc gia yêu chuộng hòa bình, tiếp tục đi theo con đường hòa bình, phát triển, đồng thời khẳng định cam kết chung trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực.

Cần nhấn mạnh rằng, tháng 4/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm mang tính lịch sử tới Việt Nam.

Chỉ trong thời gian ngắn, lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có các chuyến thăm, giao lưu, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những sự kiện trọng đại của mỗi bên, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó keo sơn, cùng chung “ký ức đỏ” giữa hai Đảng, hai nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều bất ổn, các hoạt động tiếp xúc cấp cao dày đặc này mang ý nghĩa vượt ra ngoài quan hệ song phương, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước tiếp tục cùng nhau xây dựng và phát triển trên con đường xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

- Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và trọng tâm chuyến thăm chính thức Việt Nam của đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc dịp này?

Đại sứ Hà Vĩ: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ Trung Quốc thăm Việt Nam từ ngày 31/8-2/9, theo lời mời của Ban Chấp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Trong thời gian ở Việt Nam, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp giữa cơ quan lập pháp hai nước với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9. Ảnh: THX/TTXVN

Chuyến thăm của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế là dịp để Đảng, Chính phủ Trung Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Chính phủ Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ hai Đảng, hai nước và việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược.

Chuyến thăm đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, tình cảm gắn bó của Trung Quốc dành cho Việt Nam; khẳng định thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới.

Thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt đi vào chiều sâu, thực chất là nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương hiện nay. Để hiện thực hóa, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác cơ chế giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các lĩnh vực khác.

Trong thời gian qua, hai Đảng thường xuyên tổ chức gặp gỡ cấp cao, hội thảo lý luận, hợp tác đào tạo cán bộ; hai Chính phủ duy trì hoạt động của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; doanh nghiệp và nhân dân hai nước cũng triển khai nhiều cơ chế hợp tác thường xuyên.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã tuyên bố nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, công an lên cấp Bộ trưởng.

Đây là cơ chế cấp Bộ trưởng đầu tiên trên thế giới theo mô hình này, thể hiện quyết tâm của hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo trong việc cùng bảo vệ an ninh chế độ, an ninh quốc gia, gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

Các cơ chế hợp tác được ví như khung kết cấu bền vững của “công trình” Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung-Việt có ý nghĩa chiến lược, góp phần đưa tiến trình xây dựng từ định hướng khái quát sang triển khai chi tiết, cụ thể.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế sẽ cùng phía Việt Nam đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp giữa cơ quan lập pháp hai nước, đưa hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và cơ quan lập pháp Trung Quốc bước sang giai đoạn mới.

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác cơ chế hóa giữa hai nước, góp phần thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước, đồng thời mở rộng không gian để quan hệ hữu nghị Trung-Việt tiếp tục phát triển ổn định, bền vững.

- Đại sứ nhận định như thế nào về sự phát triển của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thời gian qua và những hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới?

Đại sứ Hà Vĩ: Tháng 12/2023, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí: Trên cơ sở làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trả lời phỏng vấn. Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Đây được coi là dấu mốc mới trong quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước, tạo động lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, đồng thời góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Là hai nước láng giềng gần gũi, “môi hở răng lạnh,” việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược vừa xuất phát từ chiều sâu lịch sử, vừa gắn với yêu cầu thực tiễn.

Trước hết, đó là sự tri ân chặng đường hai Đảng, hai dân tộc đã kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tạo dựng nên tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em.”

Thứ hai, đây là sự khẳng định về lý tưởng chung mà hai bên cùng theo đuổi. Việt Nam và Trung Quốc đều có chung “gene đỏ,” kiên trì đặt nhân dân làm trung tâm, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước. Trên con đường đó, hai nước không ngừng trao đổi lý luận, học hỏi thực tiễn, cùng trưởng thành, đóng góp vào phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới.

Thứ ba, đó là khát vọng hướng tới tương lai. Hai nước coi sự phát triển của nhau là cơ hội của chính mình, đẩy mạnh hợp tác trong chuỗi sản xuất và cung ứng, mở rộng các lĩnh vực công nghiệp mới, cùng thúc đẩy hiện đại hóa, tạo nền tảng cho hợp tác song phương phát triển lên tầm cao mới.

Thực tiễn nhiều thập kỷ qua chứng minh, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển tốt thì sự nghiệp xây dựng đất nước của mỗi bên mới thuận lợi, nhân dân hai nước mới được hưởng lợi ích thiết thực.

Hiện nay, Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc hiện đại hóa theo đặc sắc riêng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm lần thứ 14; trong khi Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng Cộng sản, hướng tới giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, quan hệ hữu nghị Việt-Trung ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, là chỗ dựa để mỗi nước vững bước trên con đường riêng.

Trong thời gian tới, hợp tác song phương sẽ tập trung vào các lĩnh vực, bao gồm chính trị: Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa là đặc trưng cơ bản, đồng thời là nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, kiên định ủng hộ nhau thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng và phát triển đất nước.

Trong lĩnh vực hợp tác thực chất, những năm gần đây, dưới sự thúc đẩy của quan hệ song phương phát triển ở tầm cao mới, hợp tác Việt Nam-Trung Quốc đã phát triển chất lượng và hiệu quả hơn.

Với lợi thế đặc thù của mô hình phát triển, hai nền kinh tế đều đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, khẳng định tính ưu việt so với nhiều nền kinh tế đang phát triển khác.

Hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường gắn kết, bổ trợ trong chuỗi sản xuất-cung ứng, nâng cao chất lượng thương mại và đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ cao. Thực tế cho thấy Việt Nam ngày càng thu hút đông đảo doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư.

Chuỗi sản xuất và cung ứng giữa hai nước gắn kết sâu sắc, kéo theo nhiều ngành công nghiệp khác phát triển theo hướng giá trị gia tăng cao - một mô hình hợp tác hiếm có.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh chính trị, quyết tâm mạnh mẽ, lãnh đạo toàn dân tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển.

Đảng tập trung vào “bộ tứ trụ cột” gồm đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời quyết liệt triển khai cải cách bộ máy Đảng, Nhà nước, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, đạt nhiều kết quả và thành tựu quan trọng, chưa từng có.

Có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội XIV, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đóng góp ngày càng xứng đáng và hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ.