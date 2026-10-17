Từ khát vọng nâng tầm bánh tráng Tây Ninh đến thương hiệu quốc gia

Từ ý tưởng bánh tráng siêu mỏng không cần nhúng nước, doanh nhân Đặng Khánh Duy đã từng bước đưa Tân Nhiên đến 14 quốc gia, được công nhận là Thương hiệu Quốc gia.

Khởi nghiệp từ năm 2018 với mong muốn tạo ra sự khác biệt cho một sản phẩm truyền thống, ông Đặng Khánh Duy - Nhà sáng lập, Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên đã từng bước đưa bánh tráng Tây Ninh vượt ra khỏi thị trường nội địa, có mặt tại 14 quốc gia.

Ngày 16/10 vừa qua, Tân Nhiên được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình khởi nghiệp của người doanh nhân luôn theo đuổi tinh thần đổi mới sáng tạo.

Ông Đặng Khánh Duy đại diện Công ty TNHH Tân Nhiên nhận chứng nhận Thương hiệu Quốc gia. Ảnh: NVCC.

Dám nghĩ khác để tạo nên sự khác biệt

Sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai, nhưng Tây Ninh là nơi ông Đặng Khánh Duy lựa chọn để bắt đầu hành trình khởi nghiệp với nghề bánh tráng truyền thống.

Năm 2018, khi thị trường đã có nhiều cơ sở sản xuất bánh tráng, ông lựa chọn một hướng đi khác, nghiên cứu phát triển dòng bánh tráng siêu mỏng không cần nhúng nước, giúp người tiêu dùng sử dụng tiện lợi hơn mà vẫn giữ được nét đặc trưng của bánh tráng Tây Ninh.

Điều đáng chú ý là sự đổi mới của Tân Nhiên không bắt đầu từ những dây chuyền công nghệ đắt tiền, mà từ việc nghiên cứu, cải tiến những thiết bị sản xuất sẵn có.

Chẳng hạn, từ máy tráng bánh, hệ thống hong sấy đến công đoạn cắt và đóng gói, nhiều giải pháp được nghiên cứu, cải tiến ngay tại doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng tự động hóa.

Dây chuyền sàng lọc, phân loại bánh tráng tại Tân Nhiên. Ảnh: Tân Nhiên.

Với doanh nhân Đặng Khánh Duy, đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Đôi khi, đó là việc nhìn thấy những hạn chế trong phương thức sản xuất quen thuộc và kiên trì tìm cách làm tốt hơn mỗi ngày.

Chính tư duy ấy đã góp phần tạo nên sự khác biệt của Tân Nhiên, đồng thời đặt nền móng cho quá trình phát triển doanh nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ.

Từ sản phẩm truyền thống đến những tiêu chuẩn quốc tế

Khi sản phẩm bắt đầu được thị trường đón nhận, ông Duy tiếp tục đặt ra mục tiêu lớn hơn, rằng bánh tráng Tây Ninh không chỉ cần ngon và tiện lợi, mà còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm quốc tế.

Dưới sự điều hành của ông, Tân Nhiên từng bước đầu tư nhà xưởng, hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng từ ISO 22000 lên FSSC 22000, tiếp tục đạt tiêu chuẩn BRCGS hồi đầu năm 2026.

Đây là hành trình đòi hỏi sự đầu tư lâu dài, tính kỷ luật và quyết tâm thay đổi từ tư duy quản lý đến từng công đoạn sản xuất. Từ lô hàng xuất khẩu đầu tiên sang Hàn Quốc năm 2019, đến nay sản phẩm Tân Nhiên đã có mặt tại 14 quốc gia, trong đó có những thị trường yêu cầu cao như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Không chỉ mở rộng thị trường, Tân Nhiên còn được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, có sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia và đến năm 2026 chính thức được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Những dấu mốc ấy cho thấy một sản phẩm truyền thống hoàn toàn có thể nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh khi được đầu tư bài bản bằng khoa học công nghệ, chất lượng và tư duy phát triển dài hạn.

Thành công của doanh nghiệp phải gắn với giá trị cộng đồng

Đối với doanh nhân Đặng Khánh Duy, phát triển doanh nghiệp không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất hay gia tăng doanh thu, mà còn phải tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội. Do đó, từ những ngày đầu khởi nghiệp, Tân Nhiên từng bước phát triển và hiện tạo việc làm cho gần 500 lao động tại địa phương.

Song song với hoạt động kinh doanh, ông cùng doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà ở và đồng hành cùng nhiều hoạt động cộng đồng.

Bên cạnh vai trò điều hành doanh nghiệp, ông Duy còn tích cực tham gia các tổ chức hội doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp.

Ông quan niệm rằng doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần quan tâm đến người lao động, có trách nhiệm với cộng đồng và kiên định với những giá trị mình theo đuổi.

Thương hiệu Quốc gia - niềm tự hào và trách nhiệm lớn hơn

Năm 2026, việc Tân Nhiên được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình khởi nghiệp của doanh nhân Đặng Khánh Duy.

Từ một doanh nghiệp khởi nghiệp với nghề bánh tráng truyền thống, sau 8 năm, Tân Nhiên đã từng bước xây dựng được thương hiệu, làm chủ nhiều giải pháp công nghệ và đưa sản phẩm đến thị trường quốc tế.

Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 được tổ chức chiều 16/10 tại Hà Nội. Ảnh: Chinhphu.vn/Nhật Bắc.

"Ngày bắt đầu khởi nghiệp, tôi chỉ mong làm ra một sản phẩm bánh tráng khác biệt, có chất lượng tốt và được người tiêu dùng đón nhận. Qua từng giai đoạn phát triển, tôi càng nhận thấy rằng sản phẩm truyền thống Việt Nam có rất nhiều tiềm năng nếu chúng ta không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng", ông Duy chia sẻ.

Theo ông, đạt Thương hiệu quốc gia là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm để Tân Nhiên tiếp tục hoàn thiện. "Chúng tôi luôn mong muốn nâng chuẩn sản phẩm trước hết để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam ngày càng tốt hơn, sau đó mới tự tin đưa sản phẩm ra thị trường thế giới", Giám đốc Tân Nhiên bày tỏ.

Sản phẩm truyền thống Việt Nam có rất nhiều tiềm năng nếu chúng ta không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng. Ông Đặng Khánh Duy - Nhà sáng lập, Giám đốc Công ty TNHH Tân Nhiên

Với ông, thành quả hôm nay không phải nỗ lực của riêng một cá nhân, mà là sự đồng hành của cả tập thể người lao động, đối tác, khách hàng và những người đã tin tưởng Tân Nhiên trong suốt hành trình phát triển.

Sau 8 năm khởi nghiệp, điều ông Duy theo đuổi vẫn là tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám khác biệt. Từ món bánh tráng quen thuộc của quê hương, anh cùng tập thể Tân Nhiên đã từng bước tạo nên những thay đổi trong công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm và cách tiếp cận thị trường.

Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhất là khi doanh nghiệp phải tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, duy trì chất lượng đồng đều và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, với nền tảng đã xây dựng, ông Đặng Khánh Duy và tập thể Tân Nhiên tiếp tục kiên định với định hướng phát triển dựa trên 4 giá trị: Tử tế - Sáng tạo - Khác biệt - Bền vững.