Từ hôm nay, mỗi thửa đất sẽ có mã định danh, tra cứu được trên VNeID

Mỗi địa điểm gồm thửa đất, công trình sẽ có một mã định danh 12 chữ số, hiển thị trên VNeID từ 1/9, theo Nghị định 326.

Mỗi thửa đất có mã định danh riêng 12 số, tra cứu được trên VNeID từ 1/9. Ảnh: Việt Linh.

Nghị định 326/2026 của Chính phủ về định danh địa điểm có hiệu lực từ ngày 1/9, trong đó thửa đất, công trình xây dựng và nhiều loại địa điểm khác thuộc diện được định danh bằng mã số riêng.

Theo Điều 3 và Điều 4, Nghị định 326, mỗi địa điểm chỉ có một mã định danh duy nhất, bảo đảm tính liên tục, ổn định và không trùng lặp trong toàn hệ thống.

Mã định danh địa điểm là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập. Mã được gắn riêng cho từng địa điểm và phải bảo đảm tính ổn định, khả năng mở rộng cũng như khả năng liên kết, tích hợp, kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Tuy nhiên, việc Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9 không đồng nghĩa toàn bộ thửa đất trên cả nước sẽ đồng loạt được cấp hoặc hiển thị mã định danh ngay trong ngày.

Điều 17 về điều khoản chuyển tiếp quy định, với những đối tượng đã có đầy đủ thông tin tối thiểu theo quy định, các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện đồng bộ dữ liệu về Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm để bảo đảm thực hiện khi Nghị định có hiệu lực.

Đối với những đối tượng chưa có đầy đủ thông tin phục vụ định danh, các bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng lộ trình thu thập, tạo lập, bổ sung và đồng bộ dữ liệu.

Bên cạnh mã định danh, Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm còn thu thập nhiều trường thông tin khác. Nhóm dữ liệu công khai gồm đối tượng định danh, địa chỉ, lối tiếp cận, mã bưu chính, tọa độ, trạng thái hoạt động của địa điểm, tên địa điểm, thông tin kết cấu, dấu hiệu nhận biết và một số dữ liệu khác.

Nhóm dữ liệu không công khai gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thông tin kết cấu của địa điểm; không gian ba chiều, cơ quan chủ quản dữ liệu địa điểm (tên cơ quan, số định danh tổ chức); cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng địa điểm; các thông tin khác được kết nối, chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Các tổ chức, cá nhân được khai thác dữ liệu công khai về định danh địa điểm trên ứng dụng VNeID. Trường hợp có nhu cầu khai thác thông tin khác, tổ chức, cá nhân phải được sự đồng ý của chủ sở hữu, quản lý địa điểm đó.

Theo quy định, dữ liệu định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ, khai thác, phục vụ quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Cơ quan quản lý không yêu cầu cung cấp các thông tin trong thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính nếu đã có trong Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Thông tin được khai thác từ Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm chỉ được sử dụng đúng mục đích cho phép, không được chuyển giao, chia sẻ hoặc cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác dưới mọi hình thức.