Tủ đông mini được nhiều gia đình lựa chọn dịp cuối năm

Cuối năm, nhu cầu tích trữ tăng cao khiến tủ lạnh dễ quá tải. Tủ đông mini hay tủ đông đứng nhỏ gọn trở thành trợ thủ mở rộng không gian trữ đông với chi phí đầu tư tối ưu.

Mùa cuối năm, sinh hoạt của nhiều gia đình trở nên bận rộn hơn, nhất là chuyện bếp núc cho những buổi tụ họp, ăn uống liên tục.

Giải pháp khi ngăn đông tủ lạnh không đủ chỗ

Tại Hà Nội, vợ chồng anh Minh - chị Hương cũng trong tình trạng tương tự. Mỗi lần mở ngăn đông tủ lạnh, việc sắp xếp thực phẩm lại trở nên chật chội với đủ loại từ thịt cá, hải sản đến nước dùng, món ăn chuẩn bị sẵn cho các buổi họp mặt tại nhà.

Từng nghĩ đến việc thay thế bằng tủ lạnh dung tích lớn hơn, song gia đình anh Minh sớm nhận ra phương án này chưa thực sự phù hợp. Không gian bếp có hạn khiến các thiết bị cỡ lớn khó bố trí, trong khi nhu cầu tích trữ chỉ tăng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn cuối năm. Chính từ những băn khoăn ấy, tủ đông mini 60-100 lít trở thành lựa chọn “vừa đủ” cho các gia đình nhỏ.

Cận Tết là thời điểm căn bếp của các gia đình bận rộn hơn bao giờ hết.

Sau khi cân nhắc, gia đình anh Minh lựa chọn tủ đông mini Hòa Phát HPF AN666 dung tích 66 lít. Chị Hương cho biết: “Tuần trước, bố mẹ ở quê gửi lên hơn chục con gà, mỗi con khoảng 2,5 kg, đã được làm sạch để gia đình tôi đem biếu người thân, bạn bè. Toàn bộ số gà này được cho vào tủ đông mới để bảo quản. Dù thiết kế khá nhỏ gọn, tủ vẫn đủ sức chứa để xếp vừa hết số thực phẩm”.

Với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp những không gian bếp có diện tích hạn chế, tủ đông mini Hòa Phát HPF AN666 có thể linh hoạt chuyển đổi giữa chế độ đông và mát. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng để trữ đông thực phẩm như thịt, cá khi cần tích trữ dài ngày, hoặc chuyển sang chế độ mát để bảo quản nước giải khát, hoa quả.

Tủ đông mini của Hoà Phát trở thành lựa chọn tối ưu cho các gia đình trẻ.

Bên cạnh đó, nhờ đạt nhãn năng lượng 5 sao theo tiêu chuẩn hiện hành, tủ đông mini Hòa Phát HPF AN666 có mức tiêu thụ điện thấp, giúp tiết kiệm điện năng.

Tủ đông đứng cho nhu cầu phân loại nhiều loại thực phẩm

Trước thực tế khối lượng thực phẩm gia tăng đáng kể dịp Tết, nhiều gia đình cũng gặp cảnh quen thuộc khi đồ ăn đủ loại phải xếp chồng lên nhau, tìm món gì cũng phải “đào bới” một hồi. Không chỉ bất tiện, việc bảo quản lẫn lộn còn khiến nhiều mẹ bỉm lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo, khi mùi và các phân tử từ thực phẩm này có thể lan sang thực phẩm khác, ảnh hưởng đến đồ ăn dành cho trẻ nhỏ.

Từ nhu cầu đó, tủ đông đứng bắt đầu được nhiều gia đình để ý hơn nhờ thiết kế chia ngăn rõ ràng, “ngăn nào ra ngăn nấy”. Sau khi cân nhắc, chị Hoài chọn mua tủ đông đứng Hòa Phát HPF UAH6106 dung tích 106 lít, vì có 4 ngăn hợp với nhu cầu của “mẹ bỉm” với ngăn riêng trữ sữa mẹ, ngăn riêng cho đồ ăn dặm. Việc tách biệt từng loại thực phẩm giúp chị Hoài yên tâm hơn khi bảo quản đồ ăn cho con, không lo lẫn mùi, thực phẩm giữ nguyên hương vị, dinh dưỡng tươi ngon mà lại dễ dàng tìm kiếm và sử dụng.

“Trữ đồ cho con thì tôi khá kỹ tính. Tủ đông đứng có ngăn chia riêng biệt nên để sữa và đồ ăn dặm của bé khiến tôi an tâm hơn nhiều”, chị Hoài chia sẻ.

Với kiểu dáng gọn gàng và đường nét trung tính, tủ đông đứng Hòa Phát có thể bố trí linh hoạt trong nhiều không gian sử dụng.

Tủ đông đứng cũng là sản phẩm “vừa vặn” với nhiều gia đình vì kích thước đủ gọn để đặt ở một góc bếp, cạnh tủ đồ khô hay sát lối đi mà không chiếm nhiều diện tích.

Với một thay đổi nhỏ, không gian bếp trở nên gọn gàng hơn, tủ lạnh không còn quá tải, thực phẩm được phân loại rõ ràng, việc nấu nướng cũng linh hoạt hơn. Với nhiều gia đình trẻ, một chiếc tủ đông nhỏ phù hợp giúp việc chủ động chuẩn bị những bữa tiệc cuối năm nhẹ nhàng hơn.