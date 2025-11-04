Từ điểm du lịch đến đô thị đáng sống, lối đi nào cho Nha Trang?

“Hòn ngọc biển Đông” Nha Trang đang thiếu một biểu tượng đô thị xứng tầm trên hành trình vươn mình từ điểm đến du lịch quốc tế thành miền đất đáng sống.

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang do Sun Group làm chủ đầu tư được kỳ vọng trở thành “mảnh ghép” lý tưởng cho mục tiêu trên.

Các thành phố du lịch đang “chuyển mình” nhờ quy hoạch đô thị

Trong thập kỷ qua, thế giới chứng kiến làn sóng chuyển mình mạnh mẽ của các điểm du lịch biển. Những thành phố từng được biết đến như “thiên đường nghỉ dưỡng” đang bước lên tầm cao mới - trở thành đô thị ven vịnh đa chức năng, nơi nghỉ dưỡng, thương mại, giải trí, cư trú hòa làm một, kiến tạo giá trị bền vững về kinh tế, văn hóa và thương hiệu.

Tại Australia, Gold Coast là biểu tượng cho xu hướng ấy. Thành phố bên bờ Thái Bình Dương này không chỉ nổi tiếng với những bãi biển vàng óng, mà còn được quy hoạch như đô thị hỗn hợp ven vịnh, với hàng chục tòa nhà kết hợp căn hộ, khách sạn và trung tâm thương mại. Các dự án mới đang đưa Gold Coast thành thành phố “sống - nghỉ - chơi” đúng nghĩa với sự hòa quyện giữa thiên nhiên và đô thị, tạo nên một phong cách sống hiện đại giữa thiên nhiên.

Nha Trang thiếu một biểu tượng đô thị xứng tầm để trở thành miền đất đáng sống.

Tương tự tại Nhật Bản, “đảo ngọc phương Nam” Okinawa đang hình thành mô hình đô thị hỗn hợp đẳng cấp, kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp, thương mại, giải trí và cư trú lâu dài. Công viên giải trí và sinh thái Junglia Okinawa vừa ra mắt phía bắc đảo đang trở thành tâm điểm thu hút cả du khách lẫn nhà đầu tư quốc tế. Với các hoạt động như zipline xuyên rừng, safari, thư giãn tại onsen... Junglia không chỉ là nơi giải trí, mà còn là hành trình khám phá văn hóa và thiên nhiên Okinawa.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại các điểm du lịch nổi tiếng Đông Nam Á như Phuket (Thái Lan) hay Penang (Malaysia). Theo đó, các đô thị biển đang chuyển mình theo hướng “đa chức năng”, kết hợp du lịch, kinh tế đêm, thương mại, cư trú, đầu tư. Thay vì “vắt kiệt” giá trị khai thác bên bờ biển, để cạnh tranh và duy trì tính bền vững, các điểm đến chú trọng phát triển không gian đô thị biểu tượng, nơi văn hóa, giải trí, cuộc sống giao thoa.

So với những hình mẫu ấy, Nha Trang - “hòn ngọc của biển Đông”, nơi sở hữu một trong những vịnh đẹp nhất hành tinh - đang trong giai đoạn chuyển mình. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Khánh Hòa (cũ) với trọng tâm là Nha Trang đón hơn 6,2 triệu lượt khách, tăng 20,8% so với cùng kỳ và cao nhất từ trước đến nay. Với 2,6 triệu là khách quốc tế, đồng nghĩa cứ 4-5 khách nước ngoài đến Việt Nam thì có 1 người chọn ghé thăm điểm đến duyên hải Nam Trung bộ. Nha Trang cũng là đại diện duy nhất góp mặt trong “Top 15 điểm đến mùa hè hàng đầu thế giới năm 2025” do Mastercard Economics Institute công bố.

Đô thị biển Nha Trang đang chuyển mình theo xu hướng phát triển “đa chức năng”.

Dù giàu tiềm năng và danh tiếng, điểm đến Nha Trang được đánh giá vẫn thiếu một trung tâm đô thị xứng tầm quốc tế, nơi có không gian sống tinh hoa, hệ sinh thái giải trí về đêm, trung tâm văn hóa - thương mại hiện đại và cộng đồng cư dân quốc tế văn minh.

Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang - “lời giải” cho tương lai đáng sống

Trong bối cảnh ấy, dự án Charmora City quy mô 227 ha, 60 ha mặt nước, tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng được kiến tạo với tầm nhìn trở thành đô thị kiểu mẫu tiên phong của phố biển. Dự án sở hữu vị trí trung tâm hiện hữu và trung tâm hành chính mới của Nha Trang (Khánh Hòa), nơi đang ngày càng khẳng định rõ nét là “điểm đến nghỉ dưỡng biển quốc tế”.

Tiên phong áp dụng mô hình “sponge city” với quy hoạch độc đáo, Charmora City nương theo vị trí giữa 2 dòng sông, dẫn dòng nước tự nhiên tạo thành những mạch sống xanh len lỏi khắp đô thị, tạo nên một quần thể sinh thái và bền vững.

Dự án Charmora City được kiến tạo thành đô thị kiểu mẫu tiên phong của Nha Trang. Ảnh phối cảnh.

Dự án bao gồm 3 hòn đảo Bắc, Trung, Nam, được quy hoạch như một chuỗi liên hoàn từ hành chính, giải trí nghỉ dưỡng tới an cư. Tất cả hòa quyện và bổ sung mảnh ghép “sống - làm việc - giải trí nghỉ dưỡng” tất cả trong một cho Nha Trang. Từ đó, Charmora City hứa hẹn là điểm đến của người Khánh Hòa cũng như cộng đồng trong nước và quốc tế, những người đang tìm kiếm ngôi nhà thứ hai hay một điểm dừng chân lâu dài.

Tương tự những trung tâm đô thị biển hàng đầu thế giới như Clarke Quay (Singapore) hay OCT Bay (Trung Quốc), Charmora City kiến tạo “trái tim đêm” mới của khu vực, nơi nhịp sống trẻ trung và ánh sáng lễ hội lan tỏa.

Điểm nhấn đặc sắc của dự án là show nghệ thuật trên mặt nước cùng chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội sôi động. Ngoài ra, mô hình quy hoạch gắn với thiên nhiên như bến du thuyền, công viên ven sông và công viên ngập nước tiên phong của Nam Trung Bộ cũng góp phần kiến tạo hạ tầng sinh thái sống độc đáo cho cư dân và du khách.

Charmora City hình thành “trái tim đêm” với show nghệ thuật và chuỗi lễ hội sôi động. Ảnh phối cảnh.

Sự xuất hiện của Charmora City không chỉ mang ý nghĩa quy hoạch, mà còn là bước ngoặt phát triển kinh tế, du lịch, bất động sản của phía nam Nha Trang (Khánh Hòa). Dự án tạo lập cực tăng trưởng mới, kỳ vọng góp phần giảm tải khu trung tâm ven biển đã khai thác cạn, đồng thời mở ra hướng phát triển bền vững, cân bằng sinh thái, đô thị và văn hóa.

Các đô thị tích hợp 3 yếu tố nhà ở, thương mại và du lịch có giá trị ổn định, biên độ tăng giá tốt, cao hơn thị trường chung nhờ dòng tiền linh hoạt cùng tệp khách hàng đa dạng. Với hệ sinh thái hoạt động 24/7 và mô hình “sponge city” độc đáo, Charmora City được kỳ vọng tạo cú hích phát triển kinh tế địa phương tương tự các đô thị biển tiên phong trên thế giới, trở thành tâm điểm đầu tư mới của miền Trung.