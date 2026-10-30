Từ công nhân làm kính đến người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc

Từ công nhân làm kính ở Thâm Quyến, Zhou gây dựng công ty thành nhà cung cấp cho Apple. Bà vừa trở lại vị trí người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc với tài sản 127 tỷ nhân dân tệ.

Zhou Qunfei trở lại vị trí người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc với tài sản 127 tỷ nhân dân tệ. Ảnh: Fortune

Bà Zhou Qunfei (56 tuổi), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch công ty Lens Technology, hiện sở hữu khối tài sản 127 tỷ nhân dân tệ (khoảng 492 nghìn tỷ đồng ), tăng 15% so với một năm trước, theo danh sách 50 phụ nữ giàu nhất Trung Quốc năm 2026 do Hurun công bố ngày 28/10.

Bà vượt qua Zhong Huijuan, nhà sáng lập hãng dược Hansoh Pharmaceutical, người có tài sản ước tính 124 tỷ nhân dân tệ. Đây là lần thứ hai Zhou đứng đầu bảng xếp hạng; lần đầu là năm 2015.

Chặng đường phát triển của bà càng gây chú ý khi Zhou không xuất thân từ một gia đình giàu có hay có sẵn nền tảng kinh doanh, theo The Straits Times.

Sinh năm 1970 trong một ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam, bà Zhou nghỉ học khi còn ở tuổi thiếu niên rồi đến Thâm Quyến làm việc. Bà vào làm tại một nhà máy sản xuất kính đồng hồ, với mức lương khoảng 1,20 USD mỗi ngày.

Bà Zhou từng là một công nhân tại Thâm Quyến. Ảnh: CCTV.

Năm 23 tuổi, Zhou mở xưởng gia công kính riêng. Bà tự học kỹ thuật in lụa tiên tiến và cách in trên kính cong. 10 năm sau, bà trở thành đồng sáng lập Lens Technology. Công ty dần trở thành một trong những nhà cung cấp kính bảo vệ màn hình điện thoại hàng đầu thế giới.

Cơ hội lớn đến với bà vào năm 2007, khi Lens Technology bắt đầu cung cấp kính cho những chiếc iPhone đầu tiên. Apple chiếm gần một nửa doanh thu từ mảng kinh doanh chủ lực của Lens trong giai đoạn 2011 đến nửa đầu năm 2014.

Tháng 3/2015, Lens Technology niêm yết trên sàn ChiNext thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Cũng trong năm đó, Zhou lần đầu trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc.

Giai đoạn tiếp theo, Zhou đưa Lens mở rộng sang lĩnh vực xe điện, phần cứng phục vụ trí tuệ nhân tạo và robot. Tháng 7/2025, công ty niêm yết thêm tại Hong Kong để huy động vốn cho kế hoạch mở rộng.

Tại Diễn đàn Đổi mới Phố Giang năm 2026, Zhou nhấn mạnh các nhà sản xuất cần duy trì đổi mới trên toàn hệ thống trong kỷ nguyên AI. Theo bà, năng lực tính toán và thuật toán chưa đủ; doanh nghiệp phải liên tục cải tiến thay vì trông chờ vào một vài đột phá công nghệ.

Sự nghiệp của Zhou đi lên trong lúc ngày càng nhiều doanh nhân Trung Quốc làm giàu nhờ công nghệ và sản xuất tiên tiến. Trong 9 tháng đầu năm 2026, sản lượng của ngành sản xuất công nghệ cao tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng chung của công nghiệp 9 điểm phần trăm.

Theo Viện nghiên cứu Hurun, tài sản của các doanh nhân trong lĩnh vực AI, bán dẫn và robot tăng mạnh. Trong khi đó, những người làm ăn trong hàng tiêu dùng, bất động sản và sản xuất truyền thống chịu nhiều sức ép.

Năm 2026, danh sách người giàu Hurun ghi nhận mức cao kỷ lục 1.529 doanh nhân có tài sản trên 5 tỷ nhân dân tệ, tăng 6,6% so với năm 2025. Trong số 50 phụ nữ giàu nhất, 65% tự gây dựng tài sản; tổng tài sản của nhóm này cũng lập kỷ lục 1,93 nghìn tỷ nhân dân tệ.