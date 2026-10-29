Khổ sở vì 30 tuổi nhưng trông như 15

Có vẻ ngoài trẻ như sinh viên dù đã 30 tuổi, Ayman Eckford luôn cảm thấy lo lắng sẽ không được tin tưởng, đặc biệt khi phỏng vấn vào các vị trí quản lý.

Ayman 30 tuổi nhưng có ngoại hình như sinh viên.

Ayman Eckford - nhà báo tự do và nhà hoạt động nhân quyền - năm nay 30 tuổi nhưng có ngoại hình trẻ bằng một nửa tuổi thật và thường xuyên bị nhầm là sinh viên.

Một lần, khi đến trường đại học để chuẩn bị cho một buổi họp công việc, một người đàn ông mặc vest lịch lãm hỏi Ayman: "Cậu mới nhập học à?".

Cho đến khi nhận ra Ayman là đồng nghiệp, anh ta tỏ ra bất ngờ: "Trông cậu trẻ thật đấy". Có lẽ đó là một lời khen, nhưng Ayman không cảm thấy như vậy.

"Với chiều cao 1,55 m và vẻ ngoài trẻ trung, tôi thường bị nhầm là thiếu niên. Nhiều người sẽ coi sự trẻ trung là mục tiêu mơ ước, đặc biệt với những ai mê chăm sóc da. Song thực tế điều đó khiến cuộc sống, đặc biệt công việc của tôi gặp không ít trở ngại", Ayman nói với Business Insider.

Rất nhiều lần, nhà báo 30 tuổi bị mọi người nhận nhầm chỉ trẻ bằng một nửa tuổi thật. Có lần, nhân viên thu ngân rạp phim cố gắng bán cho Ayman hạng vé trẻ em, hay lần khác có cảnh sát tiến đến để hỏi bố mẹ Ayman đang ở đâu.

"Có vài lần, tôi đến các hội nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên vì công việc, nhưng lễ tân lại nhầm tôi là một trong những khách hàng tuổi teen. Điều đó khiến tôi trông mất uy tín", Ayman tâm sự.

Ayman lo lắng sẽ bị đánh giá không đủ kinh nghiệm do ngoại hình quá trẻ.

Ayman có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ những người mắc chứng tự kỷ và ADHD, giúp phát triển các chương trình sức khỏe tâm thần, dẫn dắt các dự án giải quyết các vấn đề mà người tị nạn, cộng đồng LGBTQ+ và người khuyết tật gặp phải ở nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, ngoại hình quá trẻ lại khiến nhà hoạt động nhân quyền này thiếu tự tin, lo lắng không biết liệu mình có được coi trọng ở nơi làm việc hay không.

"Khi phỏng vấn xin việc hoặc gặp gỡ người mới, tôi lo lắng rằng ngoại hình sẽ ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận tôi. Việc trông giống như một thiếu niên dường như là trở ngại lớn khi tôi ứng tuyển vào các vị trí lãnh đạo, đặc biệt khi công việc của tôi liên quan đến quản lý", Ayman nói.

Ayman nhận thấy người quản lý được kỳ vọng phải có sự khôn ngoan và hiểu biết - những phẩm chất thường không gắn liền với tuổi trẻ.

"Liệu một người 70 tuổi có thực sự nghe lời khuyên từ một người trông giống như cháu của họ không? Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng ngoại hình và tuổi tác không đồng nghĩa với nhiều kinh nghiệm", Ayman phân tích.

Qua thời gian, nhà báo tự do đã tìm ra một vài mẹo nhỏ để tránh những câu hỏi không mong muốn, hoặc những phản ứng ngạc nhiên về tuổi tác của mình trong các cuộc phỏng vấn và tại nơi làm việc.

"Đôi khi tôi đi giày độn đế để trông cao hơn, hoặc cố tình chọn quần áo khiến mình trông trưởng thành hơn, ví dụ mặc áo sơ mi tối màu đơn giản thay vì áo màu mè, dù cả hai đều phù hợp như nhau cho một cuộc họp", Ayman kể.

Nhà báo tự do thường cố tình ăn mặc, hành xử để trông già dặn hơn.

Ayman còn cố ý lái các cuộc trò chuyện với đồng nghiệp sang những chủ đề gây liên tưởng đến người trưởng thành. Đó thường là các vấn đề chính trị hoặc thời sự, ngay cả khi Ayman thích trò chuyện về khoa học viễn tưởng hơn là tin tức.

Đôi khi Ayman đề nghị xuất trình giấy tờ tùy thân ngay khi đến phỏng vấn xin việc, với hy vọng rằng việc "chứng minh" tuổi tác sẽ ngay lập tức thay đổi cách nhà tuyển dụng tiềm năng nhìn nhận mình.

"Trong một thế giới lý tưởng, mọi người sẽ được đánh giá một cá nhân tại nơi làm việc dựa trên kỹ năng thực tế chứ không phải ngoại hình và tuổi tác. Tuổi tác không mặc định đi kèm với sự khôn ngoan, và tuổi trẻ không đồng nghĩa với sự thiếu kinh nghiệm", Ayman nhận định.