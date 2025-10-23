Từ chiều tối 23-25/10, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nơi mưa trên 500 mm

Đêm 25 ngày 26/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 23/10 đến ngày 25/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 500 mm (mưa lớn tập trung ở khu vực ven biển). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150 mm/3 h.

Cảnh báo mưa có cường độ lớn trên 60 mm tại Lâm Đồng và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 23/10, khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 60 mm/3 h.

Đêm 25 ngày 26/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa kéo dài nhiều ngày gây ngập trên một tuyến đường của phường Thuận An, thành phố Huế. Ảnh: Mai Trang/TTXVN.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đề phòng ngập úng vùng trũng thấp ven biển Đông Nam Bộ

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu cao 4,15-4,20 m.

Trong 24-48 giờ tới, mực nước tại ven biển phía Đông của Nam Bộ tiếp tục có xu hướng biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,1-4,15 m.

Do ảnh hưởng của triều cường, khu ven biển phía Đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân ở khu vực ven biển phía Đông của Nam Bộ.

Hiện mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng biến đổi chậm. Trong ngày 22/10, đỉnh triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 4,17m lúc 15h và trong sáng sớm 23/10 đạt 4,16m lúc 2h.

Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 23/10 đến 28/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3; sông Gianh (Quảng Trị), sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên trên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Thời tiết các khu vực đêm 23/10, ngày 24/10

- Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnhcriêng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

- Thành phố Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế, phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An), có mưa vài nơi, riêng đêm và sáng có mưa; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

- Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ C.

- Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trrong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

- Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.