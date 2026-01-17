Từ cậu bé nghèo trở thành nhà nghiên cứu chính sách và thể chế kinh tế

TS Trần Du Lịch đã ra mắt cuốn hồi ký mang tên ''Ký ức niềm tin và khát vọng - Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam''. Cuốn sách kể về cuộc đời làm việc và quá trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam của ông trong thời gian qua.

TS Trần Du Lịch sinh năm 1952, quê quán Bình Định (nay là Gia Lai). Ngay từ những trang đầu ôngđã kể về biến cố đau thương thời thơ ấu khi 5 tuổi đã phải tiễn đưa người mẹ thân yêu rời cõi đời. Mất mẹ, cậu bé đã phải sống cuộc đời cơ cực, phải rời xa gia đình để mưu sinh. Nhưng dù khó khăn, cậu bé vẫn cố gắng học.

Ở phần 2, TS Trần Du Lịch ghi lại những ký ức và những năm tháng công tác và đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM trong thời kỳ phát triển sau chiến tranh. Rồi sau đó ông kể về việc chuyển sang làm công tác tư vấn cho Trung ương, trở thành Viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM (nay là Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM), nguyên Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa IX, XII, XIII.

Bên cạnh đó, ông cũng từng là Ủy viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ quốc gia từ năm 1999 đến nay, thành viên Hội đồng Lý luận của Trung ương hai nhiệm kỳ 2006-2016...

Bìa cuốn sách của TS Trần Du Lịch.

Ở phần thứ ba, TS Trần Du Lịch nói về hành trình nhận thức mô hình phát triển kinh tế Việt Nam. Ông tóm tắt hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế thị trường Việt Nam thông qua các câu chuyện cũng như in lại một số bài nghiên cứu để minh họa cho nhận thức của mình về mô hình phát triển kinh tế thị trường Việt Nam từ sau Đổi mới.

Theo tác giả, cuốn sách Ký ức niềm tin và khát vọng - Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam ra đời vào thời điểm này nhằm hòa chung với không khí của cả nước, cùng thực hiện khát vọng, đưa nước ta thành một nước phát triển, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tận dụng cơ hội cuối cùng có thể được, trước khi bước vào thời kỳ “dân số già”, với quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong vài thập niên, nhằm thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.

Khách mời tới lễ ra mắt cuốn sách của TS Trần Du Lịch.

Nhận xét trong cuốn sách, nhiều bạn bè của ông cho rằng cuộc đời TS Trần Du Lịch có được thành công như hôm nay chính nhờ vào niềm tin và khát vọng cứ lớn dần lên và luôn cháy bỏng. “Có lẽ đúng như vậy, vì tôi nghiệm thấy rằng ngay những lúc khó khăn nhất, không biết từ yếu tố nào, nhưng tôi vẫn tin là sẽ vượt qua, nhờ may mắn nào đó, có ai đó sẽ giúp, nhưng trước hết bản thân mình phải phấn đấu, không nản chí… Tôi luôn luôn tin trong xã hội người tốt vẫn là đa số và chính cuộc đời mình chứng minh điều đó”, TS Trần Du Lịch cho biết.

TS Trần Du Lịch. Ảnh: Hồ Lam/Phụ nữ Việt Nam.

“Tôi viết cuốn sách như một cách nhìn lại hành trình sống và làm việc, trước hết là cho chính mình rồi sau đó là kỳ vọng có thể giúp ích cho ai đó. Khi trở thành một người làm công tác nghiên cứu chính sách và thể chế kinh tế, mong mỏi lớn nhất của tôi là tiếp tục được góp một phần công sức nhỏ bé cho sự phát triển của đất nước và nhất là TP.HCM - nơi nuôi dưỡng tôi trưởng thành”, TS Trần Du Lịch nói.