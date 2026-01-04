Từ cán bộ phòng chống ma túy đến mắt xích trong đường dây hàng cấm

Từng ở tuyến đầu tuyên truyền, vận động người dân tránh xa ma túy, Mùa Dua Thái (cựu Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi, Nghệ An) lại đứng trước bục bị cáo vì chính "cái chết trắng".

Sự sa ngã của người từng là "đầu tàu" trong công tác phòng, chống ma túy không chỉ khiến dư luận bàng hoàng mà còn để lại bài học cay đắng về trách nhiệm nêu gương và cái giá phải trả khi lòng tham lấn át lý trí.

Phút sa ngã của cựu chủ tịch xã

Na Ngoi là xã biên giới giáp Lào, địa hình hiểm trở, đường mòn lối mở chằng chịt. Từ lâu, nơi đây được xem là một trong những "điểm nóng" về tội phạm ma túy. Cuộc chiến chống ma túy ở vùng đất này chưa bao giờ dễ dàng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của cán bộ cơ sở đặc biệt quan trọng.

Suốt nhiều năm công tác, ông Mùa Dua Thái (SN 1969) từng giữ chức Chủ tịch rồi Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi. Trong ký ức của không ít người dân, ông là cán bộ năng nổ, nói được làm được, có uy tín trong cộng đồng.

Bị cáo Mùa Dua Thái tại phiên tòa.

Ông tham gia không ít buổi tuyên truyền, họp bản, vận động bà con tránh xa ma túy, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên. Thế nhưng, sau khi nghỉ hưu, người cán bộ ấy lại không giữ được mình trước cám dỗ của đồng tiền.

Khoảng tháng 11/2024, một cuộc điện thoại từ bên kia biên giới đã mở ra bước ngoặt đen tối. Người gọi là Tồng Cu Mua, họ hàng của Thái, trú tại tỉnh Bôlykhămxay (Lào). Lời đề nghị được đưa ra ngắn gọn nhưng đầy hiểm họa: vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về xuôi, tiền công 50 triệu đồng.

Với hiểu biết của một người từng làm lãnh đạo xã vùng biên, Mùa Dua Thái không thể không biết đó là hành vi phạm pháp, thậm chí là đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng lòng tham đã thắng lý trí. Để tự trấn an và "giảm rủi ro", Thái chỉ nhận vận chuyển ma túy đến một điểm trên tuyến đường N5, không trực tiếp đưa vào thành phố.

4 ngày sau, khi biết số ma túy đã lọt sâu vào nội địa, Thái một mình đi xe máy đến điểm hẹn. Hơn 1,7 kg ma túy được nhận trong lặng lẽ. Giữa cánh đồng hoang vắng, người cựu Chủ tịch xã lùi xe, giấu "hàng" vào cột mốc cây số, chụp ảnh gửi cho Mua như một cách "bàn giao" kín đáo. Tất cả diễn ra nhanh gọn, nhưng cũng là lúc ông tự tay đẩy mình trượt dài trên con đường tội lỗi.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ở đầu dây bên kia, kế hoạch tiêu thụ ma túy của Tồng Cu Mua bất ngờ trục trặc khi người mua lấy lý do bận đi khám bệnh. Lo sợ bị lộ, Mua gọi cho Trần Thế Hùng, một thanh niên trú Hà Tĩnh, thuê đến nhận ma túy với tiền công 20 triệu đồng.

Sáng 25/11, Hùng tìm đến đúng vị trí đã được đánh dấu. Nhưng khi đang trên đường vận chuyển, phát hiện có dấu hiệu bị theo dõi, Hùng hoảng loạn ném bao tải chứa ma túy xuống lề đường rồi bỏ chạy.

Nỗ lực thoát thân bất thành, Hùng nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ. Từ mắt xích này, đường dây dần bị bóc gỡ. 2 ngày sau, Tồng Cu Mua bị bắt khi đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Đến ngày 29/11, Mùa Dua Thái cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Khám xét nơi ở của Thái, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm 7 viên ma túy.

Hối hận muộn màng

Phiên tòa xét xử diễn ra trong sự chú ý của dư luận địa phương. Trước vành móng ngựa, Mùa Dua Thái không còn hình ảnh của một cán bộ từng tự tin, quyết đoán. Ông nhiều lần cúi đầu, giọng lí nhí thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ân hận vì đã không vượt qua được lòng tham. "Chỉ vì hám lợi mà bị cáo đánh mất tất cả, khiến vợ con, người thân phải chịu khổ", lời nói sau cùng của bị cáo vang lên đầy day dứt.

Bị cáo Thái cũng khai về số ma túy tìm thấy trong nhà: "Trong một lần sang Lào, nghe họ hàng bên vợ nói ma túy có thể chữa bệnh dịch cho trâu, bò nên bị cáo xin ít về cất trong nhà". Tuy nhiên, lý do này không đủ cơ sở để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Mùa Dua Thái nhận bản án 18 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng chính sách quản lý của Nhà nước về ma túy, gây mất an ninh trật tự xã hội. Riêng với Mùa Dua Thái, dù từng có nhiều thành tích trong công tác, chính điều đó lại khiến hành vi phạm tội trở nên đáng lên án hơn, bởi bị cáo hiểu luật nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Mùa Dua Thái 18 năm tù cho 2 tội danh vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy; Tồng Cu Mua và Trần Thế Hùng mỗi người 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Câu chuyện về cựu Chủ tịch xã Na Ngoi không chỉ là bi kịch của một cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc. Ở vùng biên còn nhiều khó khăn, nơi ma túy luôn rình rập, sự gương mẫu của cán bộ từng là "lá chắn" quan trọng nhất. Chỉ một bước trượt, một phút yếu lòng, mọi danh dự, uy tín gây dựng cả đời có thể sụp đổ.

Hơn cả một bản án hình sự, đây là bài học đắt giá về trách nhiệm nêu gương, về ranh giới mong manh giữa chính - tà, mà bất cứ ai cũng có thể đánh mất nếu không giữ vững mình trước cám dỗ.