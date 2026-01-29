Từ 3 thùng giấy nghi vấn, phát hiện gần 70 kg pháo nổ

Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 70 kg pháo nổ.

Khoảng 16h ngày 28/1, qua công tác tuần tra, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tổ công tác của Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) phiện tại khu vực ngõ 34 Hoàng Cầu một đối tượng nam giới chở theo 3 thùng giấy có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện bên trong 3 thùng giấy chứa 71 ống hình trụ tròn, nghi là pháo nổ tổng trọng lượng gần 70 kg.

Công an phường Ô Chợ Dừa phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ.

Công an phường Ô Chợ Dừa đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, nam giới được xác định là Nguyễn Văn Đạt (SN 2005, trú tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai).

Tại chỗ Đạt khai toàn bộ số đồ vật trên là pháo nổ do đối tượng vận chuyển thuê cho một người nam giới chưa xác định được nhân thân lai lịch. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong 3 thùng cát tông.

Tiến hành trưng cầu giám định đối với 71 ống hình trụ tròn, có gắn dây dẫn màu xanh thu giữ của Đạt, kết quả sơ bộ là pháo nổ, tổng khối lượng là 68,5 kg.

Công an phường Ô Chợ Dừa đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra.