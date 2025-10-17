Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TT Trump: Xung đột Nga - Ukraine sẽ không dẫn đến Thế chiến III

  • Thứ sáu, 17/10/2025 19:39 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Trong phát biểu mới nhất với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, xung đột Nga-Ukraine sẽ không dẫn đến chiến tranh thế giới thứ ba.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo, ông Trump nhấn mạnh rằng xung đột Nga-Ukraine “đã không diễn ra trong nhiệm kỳ của tôi”, đồng thời chỉ trích chính quyền tiền nhiệm vì để xung đột leo thang.

“Tôi không khơi mào cuộc xung đột này. Đây là thỏa thuận của ông Biden và nó đã trở thành một mớ hỗn độn. Theo tôi, điều này có thể dẫn đến Thế chiến III nhưng điều đó sẽ không xảy ra", ông Trump nói.

Theo Tổng thống Trump, khi ông rời Nhà Trắng sau nhiệm kỳ đầu tiên,“chẳng ai nghĩ đến một cuộc xung đột ở Ukraine” và những gì đang diễn ra hiện nay là hậu quả của “một loạt quyết định tồi tệ”.

Ông Trump cho biết chỉ trong tuần qua, hơn 7.000 người đã thiệt mạng trong xung đột Nga - Ukraine, chủ yếu là binh sĩ hai bên.

“Chúng ta không mất người Mỹ, nhưng họ đang mất người Nga, người Ukraine. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể ngăn chặn điều đó và tôi tin mình có thể làm được nhờ mối quan hệ với Tổng thống Putin", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vòng hai tuần tới để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến sự. Trước đó, ông đề cập khả năng cuộc gặp có thể diễn ra tại Budapest. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thu xếp các cuộc đàm phán, do mối quan hệ căng thẳng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Dù vậy, Nhà Trắng cũng không loại trừ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo Mỹ-Nga-Ukraine – một bước đi được cho là có thể định hình lộ trình hòa bình trong thời gian tới.

