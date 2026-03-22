TT Trump ra tối hậu thư cho Iran

TT Trump ra tối hậu thư 48 giờ, đe dọa tấn công nhà máy điện nếu Iran không mở eo biển Hormuz. Iran tuyên bố sẽ đáp trả, trong khi Israel tuyên bố bắt đầu làn sóng tấn công mới nhằm vào Tehran.

Mỹ, Israel tuyên bố không kích vào Iran sẽ gia tăng trong tuần này, đã đánh hơn 8.000 mục tiêu tại Iran.

Iran phản công bằng tên lửa, tấn công Arad, Dimona, hàng chục người bị thương.

Mỹ cho phép bán 140 triệu thùng dầu Iran. 22 quốc gia tham gia tuyên bố bảo vệ eo Hormuz.

Iran phóng 2 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương nhưng không trúng mục tiêu.

Iran phóng tên lửa về căn cứ Diego Garcia của Mỹ Nguồn tin Mỹ cho biết Iran đã khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia, song không gây thiệt hại. Theo thông tin từ phía Mỹ, một quả gặp sự cố, quả còn lại bị đánh chặn nhưng kết quả chưa được xác nhận.

UAV Iran nhắm vào “trái tim năng lượng” của Saudi Arabia

Trong 24 giờ qua, gần 60 UAV đã được phóng từ Iran vào Saudi Arabia, giới chức Saudi Arabia cho biết tất cả UAV đều đã bị đánh chặn.

Phần lớn các UAV phóng vào Saudi Arabia đều nhắm vào miền Đông nước này. Những cơ sở và tài nguyên năng lượng lớn nhất của Saudi Arabia đều nằm tại đây, bao gồm cả các cảng xuất khẩu và nhà máy lọc dầu.

Saudi Arabia có lợi thế so với nhiều quốc gia vùng Vịnh khác khi nước này có tuyến xuất khẩu dầu nằm trên Biển Đỏ. Khoảng 30% năng lượng xuất khẩu của Saudi Arabia được vận chuyển qua tuyến này nên không chịu áp lực từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, UAV và tên lửa Iran đã nhắm cả vào thành phố ven biển Yanbu, gây áp lực lớn đối với hoạt động của cảng biển.

Tehran rung chuyển vì loạt vụ nổ

Tại thủ đô Iran, nhiều nguồn tin địa phương ghi nhận các vụ nổ lớn xảy ra ở cả phía đông và phía tây thành phố. Một blogger cho biết đã nghe thấy “những vụ nổ cực kỳ đáng sợ” tại khu vực Pardis và thành phố Damavand lân cận.

Các báo cáo cũng ghi nhận ít nhất ba vụ nổ mạnh gần Damavand, khu vực có nhà máy điện lớn, làm dấy lên lo ngại rằng các mục tiêu hạ tầng năng lượng đang bị đặt trong tầm tấn công.

Khung cảnh đổ nát tại Tehran ngày 21/3 sau các cuộc không kích trước đó của Mỹ và Israel. Ảnh: Reuters

Cùng thời điểm, xung đột lan rộng trên nhiều mặt trận trong khu vực. Một nhóm vũ trang tại Iraq tuyên bố đã tiến hành 21 cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ Mỹ trong vòng 24 giờ, sử dụng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái.

Tại Lebanon, lực lượng Hezbollah cho biết đang giao tranh với lực lượng Israel bằng vũ khí tầm trung và tầm xa tại thị trấn chiến lược Khiam. Phóng viên tại hiện trường nhận định khu vực này có ý nghĩa đặc biệt vì kiểm soát các tuyến tiếp tế quan trọng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không nước này đang đối phó với các mối đe dọa tên lửa và drone từ Iran, còn Saudi Arabia liên tục đánh chặn các mục tiêu bay, cho thấy xung đột đã lan rộng ra toàn khu vực.

Thương vong dân sự tăng mạnh, chiến sự đánh sâu vào khu dân cư

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã tấn công hơn 200 thành phố tại Iran kể từ khi xung đột bắt đầu, với quy mô lan rộng chưa từng thấy.

Theo các báo cáo tại Tehran, hơn 1.400 người đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương, trong đó có nhiều dân thường. Các mục tiêu bị đánh trúng không chỉ là cơ sở quân sự mà còn gồm nhà ở, trường học, bệnh viện và cả các cơ sở của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ.

Đám tang của em bé 20 ngày tuổi thiệt mạng trong không kích tại Qazvin đã thu hút đông người tham dự, trở thành hình ảnh gây chấn động về hậu quả nhân đạo của cuộc chiến.

Hormuz tê liệt, giá dầu có thể chạm 150 USD /thùng

Việc Iran đóng eo biển Hormuz đối với “tàu của đối phương” đã khiến khoảng 21 triệu thùng dầu mỗi ngày không thể lưu thông, gây ảnh hưởng lớn tới nguồn cung toàn cầu.

Một chuyên gia năng lượng Iran cho biết giá dầu đã tăng mạnh từ khoảng 65 USD lên 119 USD /thùng kể từ khi tuyến hàng hải này bị gián đoạn, bất chấp nỗ lực kìm giá của Mỹ.

Người này cảnh báo nếu chiến sự kéo dài thêm 10 ngày, giá dầu có thể tăng lên tới 150 USD /thùng, phản ánh mức độ nhạy cảm của thị trường trước các diễn biến tại Hormuz.

G7 và EU thúc giục Iran ngừng bắn vô điều kiện

Ngày 21/3, Ngoại trưởng trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố chung hối thúc Iran chấm dứt “ngay lập tức và vô điều kiện” những cuộc tấn công nhằm vào các nước khác ở Trung Đông.

Trong tuyên bố, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Canada cùng Đại diện cấp cao EU nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền Iran chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện mọi cuộc tấn công”.

Cùng ngày, truyền thông Anh đưa tin một tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh đang có mặt tại khu vực phía bắc biển Arab, có khả năng triển khai tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào Iran.

Chiến lược của ông Trump gây tranh cãi, nguy cơ sa lầy hiện rõ

Al Jazeera dẫn lời chuyên gia từ Global Policy Institute nhận định ông Trump thay đổi lập trường rất nhanh, khiến khó đoán bước đi tiếp theo trong cuộc chiến với Iran.

Vị chuyên gia cho rằng chưa rõ Mỹ có những “công cụ” nào để đạt mục tiêu, khi vừa nói đến khả năng hạ nhiệt xung đột, vừa đe dọa leo thang mạnh nếu Iran không mở Hormuz.

Theo phân tích, việc buộc Iran khuất phục sẽ rất khó khăn, và trong kịch bản cực đoan, Mỹ có thể cần tới hàng trăm nghìn binh sĩ nếu muốn kiểm soát quốc gia này.

Các nhà máy điện Iran có khả năng bị tấn công trong 48 giờ tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ “tấn công và phá hủy” các nhà máy điện của Iran, nếu nước này không mở eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ. Theo dữ liệu từ OpenInfraMap, Iran có khoảng 110 nhà máy điện chạy bằng khí đốt. Ngoài ra, nước này còn vận hành các nhà máy thủy điện, điện gió, điện dầu, điện hạt nhân...

3 nhà máy điện có công suất lớn nhất tại Iran đều chạy bằng khí đốt gồm nhà máy Damavand (nằm cách trung tâm Tehran khoảng 70 km về phía đông nam, công suất 2.868 MW), nhà máy Shahid Salimi (nằm ở tỉnh Mazandaran, gần biển Caspi, công suất 2.215 MW), nhà máy Shahid Rajai (nằm cách trung tâm Tehran khoảng 110 km về phía đông bắc, công suất 2.043 MW).

Một nhà máy nhiệt điện ở Tehran, Iran. Ảnh: Reuters.

Iran sản xuất phần lớn điện năng từ nhiên liệu hóa thạch. Nước này hiện chỉ có một lò phản ứng điện hạt nhân đang hoạt động là Bushehr nằm ở miền Tây.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết một “vật thể bay thù địch” đã đánh trúng khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr trong ngày 17/3, nhưng không có thương vong và cơ sở này không bị hư hại.

TT Trump ra tối hậu thư với Iran

Trong bài đăng mới nhất trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào Iran.

“Nếu Iran không mở hoàn toàn, không dừng đe dọa, tại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ nữa, tính từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất!”, ông Trump viết trong tối 21/3 theo giờ địa phương (sáng 22/3 giờ Hà Nội).

Bài đăng trên Truth Social của ông Trump.

Nhà máy lớn nhất của Iran dường như là cơ sở điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động tại Bushehr.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà máy điện hạt nhân được coi là “vùng cấm” do nguy cơ thảm họa môi trường. Mỹ đã dẫn đầu các nỗ lực nhằm ngăn Nga và Ukraine giao tranh gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia kể từ khi xung đột bùng phát.

Nhà máy Bushehr sử dụng uranium do Nga cung cấp và được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế giám sát. Cơ sở này không được xem là một phần trong chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, và nhiên liệu đã qua sử dụng được trả lại Nga.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả

Ngay sau bài đăng của ông Trump, Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên hợp thuộc lực lượng vũ trang Iran tuyên bố Iran sẽ trả đũa nếu hạ tầng năng lượng và nhiên liệu của nước này bị tấn công.

Cụ thể, toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng của Mỹ và đồng minh trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu.

Theo Cơ quan Quản lý Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), một số tàu thuyền khi neo đậu hoặc di chuyển gần eo biển Hormuz vẫn đang bị máy bay không người lái tấn công.

Một tàu đậu ngoài khơi UAE vừa bị tấn công khi tàu này ở cách thành phố Sharjah (UAE) khoảng 15 hải lý về phía bắc. UKMTO cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn.

TT Trump nói Mỹ đã xóa sổ Iran khỏi bản đồ

Trong bài đăng tiếp theo trên nền tảng Truth Social, ông Trump khẳng định Mỹ đã đạt được các mục tiêu trong chiến dịch tại Iran “sớm hơn kế hoạch vài tuần” và Mỹ “đã xóa sổ Iran khỏi bản đồ”.

“Lãnh đạo của họ đã bị loại bỏ, Hải quân và Không quân của họ đã bị tiêu diệt, họ hoàn toàn không còn phòng thủ”, ông Trump viết.

Israel cảnh báo các thủ đô châu Âu sau khi Iran phóng tên lửa tầm bắn 4.000 km

Israel vừa đưa ra cảnh báo về năng lực tên lửa của Iran ngay tại thời điểm hiện tại. Cụ thể, Iran cho thấy nước này sở hữu các tên lửa tầm xa có tầm bắn lên tới 4.000 km.

Điều này đồng nghĩa Tehran “có thể vươn tới London, Paris hoặc Berlin”. Cảnh báo của Israel được đưa ra sau khi Tehran phóng hai tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh tại đảo Diego Garcia.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa ra cảnh báo về tầm bắn của tên lửa Iran. Ảnh: IDF.

Ông Danny Citrinowicz, chuyên gia cấp cao về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), nhận định với Al Jazeera rằng đòn tấn công của Iran tối 21/3 vào thành phố Dimona, nơi đặt có cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Israel, là rất đáng lo ngại.

Đòn tấn công cho thấy Tehran vẫn đang duy trì được “khả năng chỉ huy và kiểm soát hiệu quả”.

“Cuộc tấn công của Iran vào Dimona và nhà máy lọc dầu Haifa cho thấy sự nhất quán: Leo thang có kiểm soát, thông qua các tín hiệu có chủ đích. Đây không phải trả đũa ngẫu nhiên, mà là răn đe có cấu trúc, nhằm cho các bên biết cái giá phải trả”, ông Citrinowicz nhận xét.

Israel phê duyệt kế hoạch tác chiến mới chống lại Iran

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, Tướng Eyal Zamir, nói: “Chúng ta đã đi được nửa chặng đường, hướng đi rất rõ ràng”. Tướng Zamir cho biết ông đã phê duyệt các kế hoạch mới “để tiếp tục cuộc chiến” với Iran.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel cảnh báo rằng các tên lửa được Iran sử dụng để nhắm vào căn cứ Mỹ - Anh tại đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương mới đây cũng có khả năng vươn tới các thủ đô của châu Âu.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir tại khu phố cổ Jerusalem ngày 5/3/2025. Ảnh: Reuters.

Tướng Zamir khẳng định các cuộc tấn công “quy mô lớn” mà Israel tiến hành cùng Mỹ đã làm suy yếu Iran.

“Không còn kiềm chế nữa! Giờ là chủ động! Và tấn công!”, ông Zamir nói. Trong khi đó, Không quân Israel cho biết họ đã tấn công “hơn 200 mục tiêu” tại Iran trong ngày 21/3.

TT Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận, nhưng ông “thì không”

Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đạt thỏa thuận với Mỹ, nhưng ông không muốn điều đó.

Ông Trump tin rằng Mỹ đã đạt được các mục tiêu “sớm hơn kế hoạch vài tuần” và Mỹ đã “xóa sổ Iran khỏi bản đồ”.

“Lãnh đạo của họ đã bị loại bỏ, hải quân và không quân của họ đã bị tiêu diệt, họ hoàn toàn không còn khả năng phòng thủ, và họ muốn đạt thỏa thuận. Còn tôi thì không!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí, bên cạnh Ngoại trưởng Marco Rubio, trước khi rời Nhà Trắng tới bang Florida trong ngày 20/3. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ông Trump đã hạ thấp khả năng ngừng bắn.

“Chúng ta có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn ngừng bắn. Bạn sẽ không ngừng bắn khi đang phá hủy đối phương xét trên mọi cấp độ”, ông Trump nói trong ngày 20/3, đồng thời tiết lộ Mỹ đang cân nhắc “thu hẹp” các hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Iran sẽ có “bất ngờ” cho ông Trump nếu Mỹ đổ bộ lên đảo Kharg

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời quan chức Iran đáp lại khả năng Mỹ có thể đưa quân đổ bộ lên đảo Kharg của Iran.

Theo Al Jazeera, quan chức được Tasnim dẫn cho hay: “Nếu trùm khủng bố Trump mắc sai lầm trong vấn đề này, chúng tôi sẽ có bất ngờ dành cho ông ta, thậm chí, ông ta sẽ không thể mang quan tài binh sĩ Mỹ rời khỏi đất nước chúng tôi”.

Iran đã nhiều lần đưa ra các lời đe dọa nhằm vào Mỹ và Israel kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công trả đũa trên khắp Trung Đông.

Quan chức này còn khẳng định Iran sẽ tiến hành các đòn tấn công trả đũa trên toàn khu vực nếu đảo Kharg bị tấn công.

Ông Netanyahu: “Israel trải qua buổi tối rất khó khăn”

Sau các cuộc tấn công của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, hơn 60 người bị thương tại Arad.

Ông Netanyahu thừa nhận Israel đã trải qua “một buổi tối rất khó khăn” sau các đòn tấn công của Iran nhằm vào hai thành phố Arad và Dimona.

Thủ tướng Israel dự họp báo diễn ra trong tuần này. Ảnh: Reuters.

Hàng chục người đã bị thương trong các cuộc tấn công, nhiều vụ cháy xảy ra, các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Thủ tướng Israel cho biết ông đã nói chuyện với các lãnh đạo địa phương và “quyết tâm tiếp tục tấn công kẻ thù trên mọi mặt trận”.

Iran tấn công thị trấn đặt cơ sở hạt nhân của Israel

Theo Sky News, trong đêm 21/3, Iran đã tấn công vào một số thành phố của Israel như Dimona và Arad. Thị trấn Dimona ở miền Nam Israel là nơi đặt trung tâm nghiên cứu hạt nhân quan trọng của nước này.

Quân đội Israel xác nhận một tòa nhà tại khu vực đã bị đánh trúng, cho thấy đây là một trong những đòn đáp trả trực tiếp hiếm hoi nhắm vào khu vực nhạy cảm bậc nhất của Israel.

Việc Dimona bị nhắm tới được xem là bước leo thang đáng chú ý, khi các mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân vốn được coi là “lằn ranh đỏ”.

Hai thành phố Arad và Dimona của Israel bị thiệt hại nặng sau các đòn tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters.

Vụ tấn công tại Arad gây thiệt hại lớn, lực lượng cứu hộ Israel cho biết có 64 người bị thương, trong số này, có 7 người bị thương nặng.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhận định: “Các cuộc tấn công tại Arad và Dimona cho thấy chính quyền Iran đang tiến hành các cuộc tấn công liều lĩnh, điều chỉ càng cho thấy sự bất ổn và coi thường sinh mạng con người, đồng thời nhắm mục tiêu chiến lược vào dân thường”.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cho rằng cuộc tấn công vào Dimona cho thấy thực tế: “Bầu trời Israel không có khả năng phòng thủ”.

Mỹ - Israel tuyên bố tăng cường tấn công, Iran đối mặt tuần 'bão tố'

Mỹ và Israel tuyên bố sẽ “tăng cường đáng kể” các cuộc không kích nhằm vào Iran trong tuần tới, với mục tiêu tiếp tục phá hủy các cơ sở quân sự và hạ tầng quan trọng.

Israel khẳng định còn “hàng ngàn” mục tiêu chưa bị đánh trúng và sẵn sàng kéo dài chiến dịch thêm nhiều tuần cho đến khi đạt toàn bộ mục tiêu.

Mỹ cũng đang tăng cường hiện diện quân sự khi điều động thêm hàng nghìn binh sĩ và lực lượng hải quân tới Trung Đông. Tính đến nay, Washington cho biết đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu tại Iran, bao gồm tàu chiến, kho tên lửa và hệ thống máy bay không người lái, khiến năng lực quân sự của Tehran suy giảm đáng kể.

Dù vậy, chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỹ cho rằng đã gần đạt mục tiêu và cân nhắc giảm dần can dự, nhưng thực tế xung đột vẫn leo thang, với các cuộc tấn công qua lại và nguy cơ kéo dài. Các mục tiêu chiến lược như chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn, khiến triển vọng kết thúc chiến tranh còn rất bất định.

Iran sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa hai tầng nhằm vào Diego Garcia?

Iran bị cho là đã sử dụng tên lửa đạn đạo hai tầng có tầm bắn khoảng 4.000 km nhằm vào căn cứ Diego Garcia của Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương, theo nhận định của quân đội Israel.

Loại tên lửa này có cấu trúc nhiều tầng đẩy, cho phép bay ra ngoài khí quyển rồi tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách rất xa.

Đảo Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trước đó, Tehran được cho là đã phóng hai tên lửa đạn đạo về phía căn cứ này. Tuy nhiên, một quả rơi giữa hành trình, quả còn lại bị tàu chiến Mỹ đánh chặn, không gây thiệt hại. Dù không trúng mục tiêu, cuộc tấn công được đánh giá là bước leo thang đáng chú ý, mở rộng phạm vi tác chiến của Iran ra ngoài Trung Đông.

Động thái này cũng cho thấy năng lực tên lửa thực tế của Iran có thể vượt xa tuyên bố chính thức trước đây. Việc nhắm tới Diego Garcia, cách Iran khoảng 4.000 km, được xem là tín hiệu răn đe trực tiếp tới các lợi ích chiến lược của Mỹ và phương Tây trong khu vực.

