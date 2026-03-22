TT Trump ra tối hậu thư 48 giờ về eo biển Hormuz

Sáng 22/3 (giờ Hà Nội), Tổng thống Trump ra tối hậu thư 48 giờ, đe dọa tấn công nhà máy điện nếu Iran không mở eo Hormuz.

Mỹ, Israel tuyên bố không kích vào Iran sẽ gia tăng trong tuần này, đã đánh hơn 8.000 mục tiêu tại Iran.

Iran phản công bằng tên lửa, tấn công Arad, Dimona, hàng chục người bị thương.

Mỹ cho phép bán 140 triệu thùng dầu Iran. 22 quốc gia tham gia tuyên bố bảo vệ eo Hormuz.

Iran phóng 2 tên lửa đạn đạo vào căn cứ Mỹ - Anh trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương nhưng không trúng mục tiêu.

TT Trump ra tối hậu thư với Iran

Trong bài đăng mới nhất trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời đe dọa mới nhằm vào Iran.

“Nếu Iran không mở hoàn toàn, không dừng đe dọa, tại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ nữa, tính từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất!”, ông Trump viết trong tối 21/3 theo giờ địa phương (sáng 22/3 giờ Hà Nội).

Bài đăng trên Truth Social của ông Trump.

TT Trump nói Mỹ đã xóa sổ Iran khỏi bản đồ

Trong bài đăng tiếp theo trên nền tảng Truth Social, ông Trump khẳng định Mỹ đã đạt được các mục tiêu trong chiến dịch tại Iran “sớm hơn kế hoạch vài tuần” và Mỹ “đã xóa sổ Iran khỏi bản đồ”.

“Lãnh đạo của họ đã bị loại bỏ, hải quân và không quân của họ đã bị tiêu diệt, họ hoàn toàn không còn phòng thủ”, ông Trump viết.

Dù vậy, Israel vừa đưa ra cảnh báo về năng lực tên lửa của Iran ngay tại thời điểm hiện tại. Cụ thể, Iran cho thấy nước này sở hữu các tên lửa tầm xa có tầm bắn lên tới 4.000 km.

Điều này đồng nghĩa Tehran “có thể vươn tới London, Paris hoặc Berlin”. Cảnh báo của Israel được đưa ra sau khi Tehran phóng hai tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh tại đảo Diego Garcia.

Ông Danny Citrinowicz, chuyên gia cấp cao về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), nhận định với Al Jazeera rằng đòn tấn công của Iran tối 21/3 vào thành phố Dimona, nơi đặt có cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Israel, là rất đáng lo ngại.

Đòn tấn công cho thấy Tehran vẫn đang duy trì được “khả năng chỉ huy và kiểm soát hiệu quả”.

“Cuộc tấn công của Iran vào Dimona và nhà máy lọc dầu Haifa cho thấy sự nhất quán: Leo thang có kiểm soát, thông qua các tín hiệu có chủ đích. Đây không phải trả đũa ngẫu nhiên, mà là răn đe có cấu trúc, nhằm cho các bên biết cái giá phải trả”, ông Citrinowicz nhận xét.

Israel phê duyệt kế hoạch mới "lớn chưa từng có" nhằm vào Iran

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel, Tướng Eyal Zamir, nói: “Chúng ta đã đi được nửa chặng đường, hướng đi rất rõ ràng”. Tướng Zamir cho biết ông đã phê duyệt các kế hoạch mới “để tiếp tục cuộc chiến” với Iran.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Israel cảnh báo rằng các tên lửa được Iran sử dụng để nhắm vào căn cứ Mỹ - Anh tại đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương mới đây cũng có khả năng vươn tới các thủ đô của châu Âu.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir tại khu phố cổ Jerusalem ngày 5/3/2025. Ảnh: Reuters.

Tướng Zamir khẳng định các cuộc tấn công “quy mô lớn” mà Israel tiến hành cùng Mỹ đã làm suy yếu Iran.

“Không còn kiềm chế nữa! Giờ là chủ động! Và tấn công!”, ông Zamir nói. Trong khi đó, Không quân Israel cho biết họ đã tấn công “hơn 200 mục tiêu” tại Iran trong ngày 21/3.

TT Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận, nhưng ông “thì không”

Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đạt thỏa thuận với Mỹ, nhưng ông không muốn điều đó.

Ông Trump tin rằng Mỹ đã đạt được các mục tiêu "sớm hơn kế hoạch vài tuần" và Mỹ đã "xóa sổ Iran khỏi bản đồ".

“Lãnh đạo của họ đã bị loại bỏ, hải quân và không quân của họ đã bị tiêu diệt, họ hoàn toàn không còn khả năng phòng thủ, và họ muốn đạt thỏa thuận. Còn tôi thì không!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí, bên cạnh Ngoại trưởng Marco Rubio, trước khi rời Nhà Trắng tới bang Florida trong ngày 20/3. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ông Trump đã hạ thấp khả năng ngừng bắn.

“Chúng ta có thể đối thoại, nhưng tôi không muốn ngừng bắn. Bạn sẽ không ngừng bắn khi đang phá hủy đối phương xét trên mọi cấp độ”, ông Trump nói trong ngày 20/3, đồng thời tiết lộ Mỹ đang cân nhắc “thu hẹp” các hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Iran sẽ có “bất ngờ” cho ông Trump nếu Mỹ đổ bộ lên đảo Kharg

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời quan chức Iran đáp lại khả năng Mỹ có thể đưa quân đổ bộ lên đảo Kharg của Iran.

Theo Al Jazeera, quan chức được Tasnim dẫn cho hay: “Nếu trùm khủng bố Trump mắc sai lầm trong vấn đề này, chúng tôi sẽ có bất ngờ dành cho ông ta, thậm chí, ông ta sẽ không thể mang quan tài binh sĩ Mỹ rời khỏi đất nước chúng tôi”.

Iran đã nhiều lần đưa ra các lời đe dọa nhằm vào Mỹ và Israel kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công trả đũa trên khắp Trung Đông.

Quan chức này còn khẳng định Iran sẽ tiến hành các đòn tấn công trả đũa trên toàn khu vực nếu đảo Kharg bị tấn công.

Ông Netanyahu: “Israel trải qua buổi tối rất khó khăn”

Sau các cuộc tấn công của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, hơn 60 người bị thương tại Arad.

Ông Netanyahu thừa nhận Israel đã trải qua “một buổi tối rất khó khăn” sau các đòn tấn công của Iran nhằm vào hai thành phố Arad và Dimona.

Thủ tướng Israel dự họp báo diễn ra trong tuần này. Ảnh: Reuters.

Hàng chục người đã bị thương trong các cuộc tấn công, nhiều vụ cháy xảy ra, các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Thủ tướng Israel cho biết ông đã nói chuyện với các lãnh đạo địa phương và “quyết tâm tiếp tục tấn công kẻ thù trên mọi mặt trận”.

Iran tấn công thị trấn đặt cơ sở hạt nhân của Israel

Theo Sky News, trong đêm 21/3, Iran đã tấn công vào một số thành phố của Israel như Dimona và Arad. Thị trấn Dimona ở miền Nam Israel là nơi đặt trung tâm nghiên cứu hạt nhân quan trọng của nước này.

Quân đội Israel xác nhận một tòa nhà tại khu vực đã bị đánh trúng, cho thấy đây là một trong những đòn đáp trả trực tiếp hiếm hoi nhắm vào khu vực nhạy cảm bậc nhất của Israel.

Việc Dimona bị nhắm tới được xem là bước leo thang đáng chú ý, khi các mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân vốn được coi là “lằn ranh đỏ”.

Hai thành phố Arad và Dimona của Israel bị thiệt hại nặng sau các đòn tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: Reuters.

Vụ tấn công tại Arad gây thiệt hại lớn, lực lượng cứu hộ Israel cho biết có 64 người bị thương, trong số này, có 7 người bị thương nặng.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhận định: “Các cuộc tấn công tại Arad và Dimona cho thấy chính quyền Iran đang tiến hành các cuộc tấn công liều lĩnh, điều chỉ càng cho thấy sự bất ổn và coi thường sinh mạng con người, đồng thời nhắm mục tiêu chiến lược vào dân thường”.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cho rằng cuộc tấn công vào Dimona cho thấy thực tế: “Bầu trời Israel không có khả năng phòng thủ”.

Mỹ - Israel tuyên bố tăng cường tấn công, Iran đối mặt tuần 'bão tố'

Mỹ và Israel tuyên bố sẽ “tăng cường đáng kể” các cuộc không kích nhằm vào Iran trong tuần tới, với mục tiêu tiếp tục phá hủy các cơ sở quân sự và hạ tầng quan trọng.

Israel khẳng định còn “hàng ngàn” mục tiêu chưa bị đánh trúng và sẵn sàng kéo dài chiến dịch thêm nhiều tuần cho đến khi đạt toàn bộ mục tiêu.

Mỹ cũng đang tăng cường hiện diện quân sự khi điều động thêm hàng nghìn binh sĩ và lực lượng hải quân tới Trung Đông. Tính đến nay, Washington cho biết đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu tại Iran, bao gồm tàu chiến, kho tên lửa và hệ thống máy bay không người lái, khiến năng lực quân sự của Tehran suy giảm đáng kể.

Dù vậy, chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mỹ cho rằng đã gần đạt mục tiêu và cân nhắc giảm dần can dự, nhưng thực tế xung đột vẫn leo thang, với các cuộc tấn công qua lại và nguy cơ kéo dài. Các mục tiêu chiến lược như chương trình hạt nhân của Iran vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn, khiến triển vọng kết thúc chiến tranh còn rất bất định.

Iran sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa hai tầng nhằm vào Diego Garcia?

Iran bị cho là đã sử dụng tên lửa đạn đạo hai tầng có tầm bắn khoảng 4.000 km nhằm vào căn cứ Diego Garcia của Mỹ - Anh ở Ấn Độ Dương, theo nhận định của quân đội Israel.

Loại tên lửa này có cấu trúc nhiều tầng đẩy, cho phép bay ra ngoài khí quyển rồi tiếp cận mục tiêu ở khoảng cách rất xa.

Đảo Diego Garcia thuộc quần đảo Chagos. Ảnh: Hải quân Mỹ

Trước đó, Tehran được cho là đã phóng hai tên lửa đạn đạo về phía căn cứ này. Tuy nhiên, một quả rơi giữa hành trình, quả còn lại bị tàu chiến Mỹ đánh chặn, không gây thiệt hại. Dù không trúng mục tiêu, cuộc tấn công được đánh giá là bước leo thang đáng chú ý, mở rộng phạm vi tác chiến của Iran ra ngoài Trung Đông.

Động thái này cũng cho thấy năng lực tên lửa thực tế của Iran có thể vượt xa tuyên bố chính thức trước đây. Việc nhắm tới Diego Garcia, cách Iran khoảng 4.000 km, được xem là tín hiệu răn đe trực tiếp tới các lợi ích chiến lược của Mỹ và phương Tây trong khu vực.

