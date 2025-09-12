TT Trump: Nước Mỹ sẽ không bao giờ quên vụ khủng bố 11/9

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tiến về phía vòng hoa tưởng niệm trong lễ kỷ niệm 24 năm vụ khủng bố 11/9 tại Lầu Năm Góc, Washington D.C. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ (tên cũ là Bộ trưởng Quốc phòng) Pete Hegseth ký sổ lưu niệm trong lễ tưởng niệm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, phu nhân Melania cùng nhiều quan chức trong chính quyền đã tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11/9/2001, được tổ chức tại khuôn viên Lầu Năm Góc. Buổi lễ đánh dấu 24 năm sau thảm kịch khi chiếc máy bay mang số hiệu 77 của American Airlines bị không tặc lao thẳng vào Lầu Năm Góc, cướp đi sinh mạng của 184 người. Tổng cộng gần 3.000 người thiệt mạng trong loạt tấn công khủng bố, phần lớn tại New York, khi những chiếc máy bay bị cướp đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới, Lầu Năm Góc, và một cánh đồng ở Shanksville, bang Pennsylvania.
Tổng thống Donald Trump, trong bài phát biểu đầy xúc động, đã tri ân 2.977 nạn nhân vụ khủng bố và cam kết nước Mỹ sẽ “không bao giờ quên”. Ông nói: “Những con quái vật tàn bạo đã tấn công vào biểu tượng của nền văn minh chúng ta. Nhưng tại Virginia, New York và trên bầu trời Pennsylvania, người Mỹ đã không chùn bước. Chúng ta không khuất phục, không lùi bước, và lá cờ Mỹ vĩ đại sẽ không bao giờ ngã xuống”. Ông cũng không quên lồng ghép thông điệp chính trị, chỉ trích nước Mỹ dưới thời người tiền nhiệm và nhấn mạnh nỗ lực của mình nhằm đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh”: “Năm ngoái, chúng ta là một đất nước chết. Giờ đây, chúng ta là quốc gia 'hot' nhất trên thế giới”.
Cũng trong bài phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Pete Hegseth gọi vụ khủng bố 11/9 là “hành động ác độc man rợ”, đồng thời chỉ trích những “nhiệm vụ mơ hồ” mà các chính quyền tiền nhiệm từng giao cho quân đội Mỹ. Ông cũng dành một phần bài phát biểu để tri ân nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk - người vừa bị ám sát hôm 10/9 tại Utah: “Cuộc đời, tấm gương và thậm chí cái chết của người yêu Chúa và nhà yêu nước Mỹ Charlie Kirk đã mang lại cho tôi niềm hy vọng. Trái tim ấm áp, ánh mắt sáng của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên”.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Không quân Dan Caine, phát biểu trong lễ kỷ niệm 24 năm vụ khủng bố ngày 11/9/2001.
Một sĩ quan NYPD rung chuông tưởng niệm, dành phút mặc niệm đúng thời khắc chiếc Flight 77 bị khủng bố đâm vào Lầu Năm Góc, trong lễ kỷ niệm 24 năm vụ 11/9. Sau đó, tiếng chuông vang lên mỗi khi tên các nạn nhân được xướng đọc, nhắc nhớ sự hy sinh và nỗi mất mát của ngày bi thương 24 năm về trước.
Trong không khí trang nghiêm, quân nhân và lực lượng cứu hộ đứng chào khi lá cờ Mỹ được kéo lên tại sân Lầu Năm Góc ở Virginia. Tổng thống Donald Trump cũng cúi chào trang nghiêm trong lễ tưởng niệm. Những người ứng cứu đầu tiên, gia đình nạn nhân và khách mời cùng lắng nghe danh sách những người đã ngã xuống trong loạt tấn công khủng bố tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ.
Các thành viên Sở Cứu hỏa New York (FDNY) cúi mình tưởng niệm bên rìa hồ nước phía Nam trong lễ kỷ niệm 24 năm vụ khủng bố 11/9/2001 tại Trung tâm Thương mại Thế giới, quận Manhattan, New York, ngày 11/9.
Cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani, ứng viên thị trưởng New York, cùng cựu Thống đốc bang New York Andrew Cuomo và cựu Thị trưởng Michael Bloomberg trò chuyện trong ngày diễn ra lễ tưởng niệm 24 năm vụ khủng bố 11/9/2001 tại Trung tâm Thương mại Thế giới, ở Đài tưởng niệm và Bảo tàng 11/9, quận Manhattan, New York.
Một lá cờ riêng biệt được cắm để tưởng niệm Charlie Kirk - theo ban tổ chức Quỹ Thanh niên Nước Mỹ (Young America’s Foundation) - bên cạnh cánh đồng cờ kỷ niệm vụ khủng bố 11/9, phía ngoài Điện Capitol, Washington D.C., sau khi ông bị bắn chết ở Utah.
