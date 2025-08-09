Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TT Trump nói về nguy cơ xung đột Ukraine trở thành 'Thế chiến III'

  • Thứ bảy, 9/8/2025 15:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng nếu không có những hành động của chính quyền ông, xung đột Ukraine “đã kết thúc bằng một cuộc chiến tranh thế giới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: Reuters

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 9/8 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần lập luận rằng căng thẳng toàn cầu đã đạt đỉnh khi quan hệ giữa Moscow và Washington rơi xuống mức thấp nhất dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã khôi phục quan hệ ngoại giao Mỹ - Nga, vốn bị đình trệ từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 8/8, Tổng thống Trump cho rằng nếu không có những hành động của chính quyền ông, xung đột Ukraine “đã kết thúc bằng một cuộc chiến tranh thế giới”.

“Chúng tôi đã kéo tình hình lắng xuống rất nhiều, nhưng khi tôi mới nhậm chức, tôi đã nghĩ, ‘Ôi, chuyện này thực sự tệ rồi’”, ông Trump nói

“Bây giờ câu hỏi duy nhất là: khi nào nó sẽ được giải quyết? Và có thể sẽ rất sớm”, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục.

Tổng thống Trump một lần nữa gọi đây là “cuộc chiến của ông Biden” và chỉ trích những gì ông mô tả là sự hỗ trợ quân sự khổng lồ của chính quyền tiền nhiệm dành cho Kyiv.

“Thông qua ông Biden và ê-kíp của ông ấy, chúng ta đã phải bỏ ra khoảng 350 tỷ USD”, Tổng thống Trump nói.

Trước đó, Tổng thống Trump từng gợi ý rằng ông dự định thu hồi số tiền này thông qua một thỏa thuận khai thác khoáng sản với Kyiv, được ký hồi đầu năm nay.

Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng phần lớn tài nguyên khoáng sản của Ukraine tập trung ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Lugansk - những khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Liên bang Nga vào năm 2022.

Moscow từ lâu đã coi xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời nhiều lần lên án sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây cho Kyiv. Điện Kremlin cho rằng việc NATO mở rộng về phía Đông và tham vọng gia nhập khối quân sự này của Ukraine là những nguyên nhân then chốt gây ra xung đột.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã cắt giảm đáng kể việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine.

Nhiều quan chức chính quyền của Tổng thống Trump, bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đã công khai mô tả xung đột này là một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Liên bang Nga.

Trong khi đó, các quan chức Điện Kremlin cho biết việc đảm bảo một giải pháp hòa bình sẽ là trọng tâm của cuộc gặp song phương sắp tới giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

