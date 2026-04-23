TT Trump: Không có “khung thời gian” cho cuộc chiến Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 23/4 cho biết cuộc xung đột với Iran “không có khung thời gian cụ thể” và bác bỏ nhận định rằng yếu tố bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đang ảnh hưởng tới cách ông xử lý tình hình.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông cũng khẳng định không có “áp lực thời gian” đối với lệnh ngừng bắn mà ông gia hạn hôm 22/4, cũng như đối với các cuộc đàm phán hòa bình mới.

Khi được hỏi khi nào chiến tranh có thể kết thúc, ông Trump nói “không có khung thời gian” và không cần vội vàng. Trước đó, ông từng dự đoán chiến sự sẽ kéo dài 4–6 tuần, nhưng hiện đã bước sang tuần thứ 7.

“Mọi người nói tôi muốn kết thúc nhanh vì bầu cử giữa kỳ, điều đó không đúng”, ông nói, nhấn mạnh chính quyền muốn đạt được “một thỏa thuận tốt cho người dân Mỹ”.

Ông Trump khẳng định sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng Iran, dù đã gia hạn ngừng bắn, và không đưa ra thời điểm kết thúc. Ông cũng gây sức ép buộc Tehran phải đưa ra một đề xuất thống nhất để nối lại đàm phán. Theo CNN, tính đến tối 22/4, phía Mỹ gần như không nhận được phản hồi từ Iran.

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục trong trạng thái chưa rõ ràng về thời hạn, khi Tổng thống Donald Trump khẳng định “không có khung thời gian” để Tehran gửi đề xuất hòa bình. Quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao gặp khó khăn.

Ông Trump cho rằng sự phân mảnh trong bộ máy lãnh đạo Iran là nguyên nhân khiến tiến trình chậm lại, dù Nhà Trắng nói vẫn “hiểu rõ” ai là người ra quyết định cuối cùng tại Tehran. Sau các đòn không kích của Mỹ và Israel, cấu trúc quyền lực tại Iran trở nên phức tạp hơn, nhưng một số chuyên gia nhận định các phe phái hiện lại có xu hướng đồng thuận hơn do áp lực trong và ngoài nước.

Phía Iran cho biết vẫn muốn tiếp tục đàm phán, song Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh các trở ngại lớn là “vi phạm cam kết, phong tỏa và đe dọa” từ Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cũng cho rằng phong tỏa các cảng Iran đang làm suy yếu lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết ông Trump không coi việc Islamic Revolutionary Guard Corps tuyên bố bắt giữ hai tàu tại Eo biển Hormuz là vi phạm lệnh ngừng bắn, vì đây là “các tàu quốc tế”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump “chưa đặt ra thời hạn” để Iran phản hồi đề xuất hòa bình, nhưng hài lòng với việc duy trì phong tỏa hải quân và sức ép kinh tế, đồng thời muốn Tehran đưa ra một đề xuất thống nhất.

Ông Trump trước đó cũng nói Iran đã đồng ý dừng việc xử tử 8 phụ nữ biểu tình, nhưng phía Tehran bác bỏ thông tin này.

Tại miền nam Lebanon, truyền thông nhà nước cho biết các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng trong ngày 23/4, ngay trước các cuộc đàm phán nhằm gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đã kêu gọi công dân rời khỏi khu vực.

Cơ quan hàng hải của United Nations lên án các vụ tấn công và bắt giữ tàu thương mại sau khi Iran thông báo đã bắt giữ hai tàu tại eo biển Hormuz. Trước đó, ông Trump cho biết lực lượng Mỹ đã nổ súng và bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Iran.

Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế cho biết đã nhận được khoảng 1.900 yêu cầu hỗ trợ từ các thủy thủ mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư cùng gia đình họ kể từ khi chiến sự nổ ra.

Lầu Năm Góc: Mất 6 tháng để dọn sạch eo biển Hormuz sau xung đột

Theo nguồn thạo tin nói với CNN, các quan chức Lầu Năm Góc trong tuần này đã báo cáo với các nhà lập pháp Mỹ về đánh giá tình báo cho rằng có thể mất tới 6 tháng để dọn sạch thủy lôi tại eo biển Hormuz, sau khi xung đột với Iran kết thúc. Báo cáo được đưa ra trong cuộc họp kín ngày 21/4 giữa quan chức Lầu Năm Góc và Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ.

Ngay khi thông tin này xuất hiện, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh trong ngày 22/4 theo giờ địa phương rằng việc eo biển Hormuz bị đóng trong 6 tháng là “điều không thể chấp nhận”.

“Việc truyền thông lựa chọn khai thác thông tin bị rò rỉ, nhưng phần lớn là không chính xác, từ một cuộc họp mật là hành vi đưa tin thiếu trung thực. Như chúng tôi đã nêu trong tháng 3, một đánh giá tình báo không có nghĩa là kịch bản đó sẽ xảy ra. Việc eo biển Hormuz bị đóng trong 6 tháng là điều không thể xảy ra và hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ”, ông Parnell nói.

Iran diễu hành bệ phóng tên lửa đạn đạo Hình ảnh do đài đài truyền và phát thanh quốc gia Iran (IRIB) công bố cho thấy Iran triển khai các bệ phóng tên lửa đạn đạo trong cuộc diễu hành ủng hộ chính phủ Iran ngày 21/4.