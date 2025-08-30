TT Trump hủy chế độ bảo vệ an ninh với bà Kamala Harris

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy bỏ chế độ bảo vệ của Mật vụ dành cho cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết hôm 30/8.

Cựu Phó tổng thống Kamala Harris phát biểu tại Altadena, California vào ngày 20/1/2025. Ảnh: Reuters.

Thông thường, các cựu phó tổng thống sẽ được hưởng 6 tháng bảo vệ Mật vụ sau khi rời nhiệm sở. Trước khi cựu Tổng thống Joe Biden rời Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông đã gia hạn bảo vệ cho cựu Phó tổng thống Kamala Harris đến một năm, tức đến hết tháng 1/2026.

CNN đưa tin, theo quan chức Nhà Trắng, trong lá thư đề ngày 28/8 với tiêu đề “Bản ghi nhớ gửi Bộ trưởng An ninh Nội địa”, Tổng thống Trump đã thông báo chấm dứt quyền bảo vệ an ninh dành cho bà Kamala Harris, có hiệu lực từ ngày 1/9.

Bà Kirsten Allen, cố vấn cấp cao của cựu Phó tổng thống Harris, phản hồi: “Phó tổng thống rất biết ơn Mật vụ Mỹ vì sự chuyên nghiệp, nhiệt thành và toàn tâm bảo vệ sự an toàn của bà”.

Ông Trump cũng đã chấm dứt bảo vệ an ninh liên bang cho những người khác, bao gồm những người từng chỉ trích ông như cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. Hồi tháng 3, ông cũng hủy bảo vệ cho 2 người con của Biden là Hunter Biden và Ashley Biden.

Thượng nghị sĩ Adam Schiff thuộc đảng Dân chủ California và là người thường xuyên chỉ trích chính sách của ông Trump, gọi quyết định này một lời cảnh tỉnh: “Với ông Donald Trump, không có mục tiêu nào quan trọng bằng sự trả đũa”.

Hồi tháng 7, bà Harris tuyên bố sẽ không tranh cử thống đốc California vào năm 2026.

Bà Kamala Harris dự kiến sẽ bắt đầu chuỗi quảng bá cuốn hồi ký “107 ngày” ở 15 thành phố vào tháng 9 tới. Cuốn sách kể lại chiến dịch tranh cử tổng thống thất bại của bà.

Bà trở thành ứng viên của đảng Dân chủ trong 107 ngày sau khi ông Biden rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống, chỉ vài tuần sau cuộc tranh luận với ông Trump. Cuối cùng, tổng thống Trump đã đánh bại bà Harris trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2024.