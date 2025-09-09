TT Trump: Doanh nghiệp nước ngoài cần ưu tiên lao động Mỹ

Chính quyền đang siết chặt các hoạt động chống nhập cư bất hợp pháp ở các dự án công nghiệp lớn để hiện thực hóa nguyên tắc "Nước Mỹ trước tiên" và ưu tiên việc làm cho người lao động Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 7/9, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi các công ty nước ngoài đầu tư tại Mỹ phải tôn trọng luật nhập cư của nước này và ưu tiên thuê lao động bản địa.

Trong thông điệp trên mạng xã hội Truth Social sau chiến dịch bố ráp người nhập cư trái phép tại một nhà máy của liên doanh Hyundai-LG (Hàn Quốc), Tổng thống Trump khẳng định các khoản đầu tư nước ngoài vẫn được hoan nghênh nhưng các doanh nghiệp cũng phải tuân thủ pháp luật.

Ông yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài "tuyển dụng và đào tạo người lao động Mỹ," đồng thời nhấn mạnh mục tiêu không chỉ khiến nền kinh tế Mỹ năng suất hơn mà nước Mỹ còn đoàn kết hơn.

Hôm 4/9 vừa qua, Mỹ đã bắt hàng trăm lao động bất hợp pháp tại nhà máy pin xe điện của liên doanh Hyundai-LG ở bang Georgia.

Các nguồn tin cho biết có tổng cộng 475 công nhân đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ, trong đó có khoảng 300 người Hàn Quốc.

Sau vụ việc, Hyundai thông báo sẽ rà soát chuỗi cung ứng, các nhà thầu và nhà thầu phụ để bảo đảm tuân thủ luật pháp Mỹ. Trong khi đó, LG Energy Solution xác nhận 47 nhân viên của hãng và khoảng 250 công nhân nhà thầu liên doanh bị bắt. Hiện LG Energy Solution đang yêu cầu tất cả những lao động nước ngoài làm việc tại Mỹ lập tức về nước.

Vụ việc có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng quan hệ giữa Washington và Seoul, vốn đang bất đồng về chi tiết thỏa thuận thương mại trị giá 350 tỷ USD đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang đối diện áp lực lớn ở trong nước trong việc bảo hộ cho những công dân Hàn Quốc bị bắt tại Mỹ. Hôm 6/9, ông Lee đã chỉ thị chính phủ “dốc toàn lực” bảo vệ các quyền và lợi ích của công dân.

Theo thỏa thuận mới nhất giữa hai bên, toàn bộ những công dân Hàn Quốc bị bắt tại Mỹ trong đợt này sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào khi quay lại Mỹ và họ sẽ được Chính phủ Hàn Quốc đưa về nước trên một chuyến bay thuê bao.