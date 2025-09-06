Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TT Trump chính thức đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

  • Thứ bảy, 6/9/2025 06:58 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tổng thống Donald Trump ngày 5/9 đã ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng, nay là Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters

Bộ Chiến tranh của Mỹ được thành lập từ năm 1789 trùng với thời điểm Hiến pháp nước này có hiệu lực. Đến năm 1947, sau Thế chiến thứ hai, Quốc hội Mỹ thông qua luật đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

Tổng thống Donald Trump ngày 5/9 đã ký sắc lệnh khôi phục lại tên của Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, sắc lệnh sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp dưới sử dụng các danh xưng như “Bộ trưởng Chiến tranh”, “Bộ Chiến tranh” và “Thứ trưởng Chiến tranh” trong thư từ chính thức cũng như trong các thông cáo công khai.

Bo Chien tranh anh 1

Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng, nay là Bộ Chiến tranh Mỹ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã từng nhiều lần thảo luận việc đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ và hồi tháng 3, Bộ trưởng Pete Hegseth thậm chí còn tổ chức một cuộc thăm dò trên mạng xã hội về vấn đề này.

Việc đổi tên các bộ ngành là điều hiếm thấy và thường đòi hỏi sự phê chuẩn của Quốc hội. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa của ông Donald Trump đang nắm thế đa số sít sao ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, và các lãnh đạo đảng tại Quốc hội cho đến nay chưa thể hiện ý định phản đối các sáng kiến của ông.

Phạm Huân/VOV

