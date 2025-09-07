TT Hàn Quốc chỉ thị khẩn sau khi bị Mỹ bắt giữ hàng trăm công dân

Hàn Quốc đã chính thức phản đối sau khi cơ quan nhập cư Mỹ bắt giữ hàng trăm công nhân tại khu phức hợp sản xuất xe điện của Hyundai ở Georgia.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 7/9, dẫn thông tin đăng tải trên truyền thông địa phương cho biết khoảng 300 công dân Hàn Quốc đã bị bắt giữ trong một cuộc truy quét nhập cư tại nhà máy của Hyundai ở bang Georgia (Mỹ).

Một nguồn tin giấu tên ngày 5/9 cũng nói với hãng thông tấn AFP của Pháp rằng trong số những người bị bắt có khoảng 300 công dân Hàn Quốc.

Cuộc truy quét ở Georgia, theo AFP, do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tiến hành, diễn ra hôm 4/9 tại công trường xây dựng một nhà máy pin ở quận Bryan, gần thành phố Savannah.

Đây là liên doanh giữa Tập đoàn Hyundai Motor và LG Energy Solution, sử dụng khoảng 1.200 lao động.

Ảnh cắt video của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), cho thấy những người bị bắt giữ trong một cuộc truy quét nhập cư tại công trường xây dựng nhà máy pin xe điện, do các công ty Hàn Quốc Hyundai Motor Group và LG Energy Solution Ltd. điều hành, vào ngày 5/9/2025. Ảnh: Yonhap.

Kênh RT dẫn thông tin tức Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) cho biết chiến dịch này là một phần của cuộc điều tra về các hành vi tuyển dụng bất hợp pháp.

Văn phòng Atlanta của Cục Rượu, Thuốc lá, Súng đạn và Chất nổ (ATF) báo cáo rằng đã có 450 “người nước ngoài bất hợp pháp” bị bắt giữ.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết khoảng 300 trong số đó là công dân Hàn Quốc, bao gồm cả nhân viên của các công ty đối tác đang sang Mỹ công tác.

Nhiều người trong số họ được cho là đã nhập cảnh vào Mỹ bằng visa công tác ngắn hạn hoặc theo Chương trình Miễn thị thực (Visa Waiver Program), nhưng cơ quan nhập cư Mỹ kết luận rằng hoạt động của họ tại công trường không phù hợp với mục đích lưu trú.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết: “Các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp đầu tư của chúng ta và quyền lợi của công dân chúng ta không được phép bị xâm phạm một cách bất công trong các hoạt động thực thi pháp luật của Mỹ”.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnhh: “Chúng tôi cũng đã bày tỏ quan ngại và lấy làm tiếc thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, đồng thời thúc giục họ đảm bảo rằng quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của công dân chúng ta được bảo vệ đầy đủ”.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ thị “huy động mọi biện pháp ứng phó” để giải quyết vụ việc, trong đó Seoul đang xem xét khả năng “cử các quan chức cấp cao sang Mỹ”.

Người di cư tại khu vực Tapachula, bang Chiapas, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh minh hoạ: THX/TTXVN.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã coi việc trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp là trọng tâm trong chính quyền của mình, đồng thời cam kết tiến hành cuộc trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước này đối với những người nhập cư phạm tội.