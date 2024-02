TS Nguyễn Mạnh Hùng: 'Tôi cam kết sự tử tế vẫn là đa số'

Ngày mùng 3 Tết, TS Nguyễn Mạnh Hùng, người có nhiều đóng góp trong phong trào khuyến đọc, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay thực hiện, lan tỏa sự tử tế.

TS Nguyễn Mạnh Hùng được mệnh danh là "tiến sĩ văn hóa đọc". Ảnh: Hoàng Đông.

Xã hội ngày nay đã phát triển và cuộc sống vật chất của chúng ta đã được cải thiện rất nhiều so với vài chục năm trước. Tuy nhiên, khi vật chất đầy đủ, có thể ai đó quên đi hoặc không để tâm đến các giá trị tinh thần. Điều này thật là đáng tiếc, bởi các giá trị tinh thần rất quan trọng dù chúng ta sống ở đâu, trong hoàn cảnh nào.

Nhớ lại quãng thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, chúng ta đã cùng nhau mở tâm của mình rất rộng cho ATM gạo, ATM sách, sau đó là ATM sự tử tế, ATM giếng nước, ATM cây gậy trắng. Các hoạt động này đã mang lại nhiều lợi ích cho chính chúng ta, những người mở tâm ra sống thiện lành, và biết bao người.

Chúng tôi ngồi nhớ lại, năm 2021, ATM sự tử tế đã mang gạo, thức ăn và thực phẩm từ trái tim người Việt trao tặng cho những nơi thiếu thốn, khó khăn tại Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Srilanka và Campuchia. Từ 5 quốc gia ban đầu này, ATM sự tử tế cứ thế lan tiếp.

Hôm nay, mồng 3 Tết, với truyền thống tuyệt vời của người Việt Nam chúng ta “Mồng một Tết Cha, mồng 2 Tết Mẹ, mồng 3 Tết Thầy”, chúng ta cùng ngồi thư giãn trong những ngày đầu xuân để nhớ về, để biết ơn tất cả những Người Thầy của chúng ta. Chúng ta cùng thiền biết ơn và thành tâm gửi biết ơn đến muôn người, muôn loài, đến cả vũ trụ này. Chúng ta ngồi trong bình yên và hạnh phúc để thấy mình quá may mắn, thật sự may mắn khi có cuộc sống như hiện nay, tốt rất nhiều so với ngày xưa, và tốt hơn nhiều so với những nơi đang có chiến tranh, hoạn nạn, mất mùa, thiên tai… ngay trên Trái đất này.

Xuất phát từ lòng biết ơn sâu sắc, chúng tôi muốn quý vị và cả nhà cùng tham gia ATM sự tử tế ngay từ hôm nay. “Tử Tế” là từ gồm có 2 chữ vô cùng ý nghĩa: “tử” là kỹ lưỡng, cẩn thận còn “tế” là mịn, nhỏ, tỉ mỉ, cẩn trọng kỹ càng. Như vậy, nôm na chúng ta hiểu rằng chúng ta sống với nếp sống tử tế, cẩn thận, kỹ lưỡng, chu đáo trong từng việc, dù là rất nhỏ, nhỏ nhất, đối với chính mình và mọi người xung quanh. Chúng ta cùng nhau sống trong sự tử tế, trong tình yêu thương vô điều kiện, với tâm từ bi hỷ xả, với tấm lòng rộng mở khoan dung.

Chúng tôi kêu gọi quý vị cùng triển khai ATM sự tử tế bằng từng suy nghĩ, lời nói và việc làm thiện lành. Chúng ta cùng nhau cho đi một cách tự động những suy nghĩ tốt, những lời nói ái ngữ, những việc làm tử tế. Và chúng ta cùng trải nghiệm niềm an vui, hạnh phúc ngay bây giờ ở đây cũng như dài lâu.

Chúng tôi muốn mỗi quý vị và các bạn chia sẻ, lan tỏa những sự tử tế mà quý vị chứng kiến hoặc thấy được, biết được. Chỉ cần lan tỏa những sự tử tế ngay trên Facebook, Zalo, nhắn tin và mạng xã hội thôi thì xã hội tốt đẹp lắm rồi, đâu có cần làm gì to tát lớn lao.

Khi ngồi gõ những dòng chữ này, tôi nhớ lại trong chương trình Gala Cất cánh của VTV1 cuối năm 2021 chào năm 2022, tôi đã chia sẻ “Tôi biết: Người tốt rất nhiều. Tôi cam kết: Sự tử tế vẫn là đa số” và chúng tôi luôn ghi tâm khắc cốt điều này, lấy đây làm kim chỉ nam cho cuộc sống và công việc hàng ngày tại cơ quan hay bất cứ nơi đâu.

Xin nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng, việc dù nhỏ đến đâu mà thật đông người cùng chung tâm làm thì sẽ thành việc lớn và việc dù lớn đến đâu mà có thật nhiều người cùng mở tâm ra chung tay thì sẽ thành việc nhỏ. ATM sự tử tế, cũng vậy, cũng giống ATM gạo, ATM sách, ATM giếng nước, ATM cây gậy trắng, ATM tủ sách nhất định mang nhiều giá trị tốt đẹp đến toàn xã hội.