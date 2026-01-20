Truyền thông quốc tế khẳng định thành tựu to lớn của Việt Nam

Khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đang diễn ra, giới truyền thông quốc tế tiếp tục có nhiều bài viết đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm gần đây.

Nhiều bài viết tập trung phân tích ý nghĩa của Đại hội XIV, đồng thời nhấn mạnh vai trò và vị thế của Việt Nam trong bối cảnh khu vực và toàn cầu nhiều biến động.

- Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo “Lào Phát triển” (Lao Phattana) đã đăng bài viết với tiêu đề "Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau"”.

Bài báo cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

-Tân Hoa Xã (Trung Quốc) những ngày qua cũng có những bài viết đánh giá cao về công tác chuẩn bị và đặc biệt là những nội dung của văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hãng thông tấn của Trung Quốc trong một bài đăng đã dẫn lời ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, chia sẻ rằng lần đầu tiên bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế được nâng tầm thành nhiệm vụ trọng tâm.

Bài viết đăng tải trên trang https://global.chinadaily.com ngày 19/1.

Trong khi đó, đánh giá về triển vọng kinh tế của Việt Nam, tờ China Daily của Trung Quốc nhận định Việt Nam vươn lên như một cường quốc kinh tế mới nổi bất chấp những thách thức liên quan đến thuế quan.

China Daily nhận định Đại hội XIV diễn ra khi Việt Nam đang nổi lên như một “điểm sáng tăng trưởng” của Đông Nam Á. Báo này dẫn số liệu cho thấy Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP hơn 8% trong năm qua - cao nhất ASEAN - và cho rằng các văn kiện trình đại hội đã lần đầu tiên đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia trong 5 năm tới.

- Hãng tin của Cuba - Prensa Latina - trong một bài viết về Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt kỳ vọng lớn về sự kiện có vai trò "quyết định đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Hãng thông tấn hàng đầu Cuba cũng đăng tải nhiều hình ảnh và mô tả không khí tại Hà Nội những ngày này tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ.

Trong khi đó, báo "Tuổi trẻ cách mạng" của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba ngày 18/1 đã đăng bài bình luận “Một Đảng và một quốc gia truyền cảm hứng”, nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và coi Việt Nam là hình mẫu trong xây dựng, phát triển đất nước.

Trong bài viết, tác giả Maunel Isaac đã dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Xây dựng đất nước hơn mười ngày nay”, khẳng định khát vọng xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn của Bác Hồ vĩ đại. Tác giả cho rằng, với Đại hội XIV, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã không phụ kỳ vọng lớn lao của Bác Hồ vĩ đại, đưa Việt Nam đi theo con đường phát triển bền vững với nhiều thành tựu đáng tự hào.

Theo đó, Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử khi đánh dấu một bước chuyển quan trọng, từ những thành tựu đã đạt được sang một giai đoạn phát triển mới.

- Báo The New York Times của Mỹ trong bài viết ngày 19/1/2026 nhận định Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, đồng thời cho rằng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong nhiều thập kỷ, mở ra những cơ hội phát triển và thịnh vượng mới. Hãng tin AP của Mỹ cũng thông tin về sự kiện quan trọng này của Việt Nam cùng những nội dung chính sẽ được các đại biểu thảo luận tại Đại hội.

Trước đó, ngày 14/1/2026, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì buổi gặp gỡ và thông tin cho báo chí quốc tế tại New York (Mỹ) về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tham dự sự kiện có Văn phòng phụ trách Báo chí và truyền thông (MALU) của Ban Thư ký Liên hợp quốc cùng đông đảo đại diện của hơn 20 hãng thông tấn quốc tế lớn, trong đó có Reuters, CNBC, Le Monde, Al Jazeera, NHK, Nikkei, Kyodo News, Asahi Shimbun, Tân Hoa xã, CCTV, RIA Novosti, TASS, SABC News…

Buổi gặp gỡ giữa Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và báo chí quốc tế đã diễn ra trong không khí cởi mở, tạo cơ hội để các cơ quan thông tấn - truyền thông thường trú tại New York (Mỹ) tìm hiểu thêm về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu mọi mặt cũng như định hướng, ưu tiên đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.

- Hãng thông tấn AFP (Pháp) nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của Đại hội, đề cập tới các ưu tiên trong 5 năm tới như thúc đẩy khu vực tư nhân, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hằng năm đạt 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.

Bài viết đăng tải trên trang https://www.france24.com ngày 16/1.

AFP lưu ý rằng mô hình lãnh đạo tập thể tiếp tục là một đặc trưng quan trọng của hệ thống chính trị Việt Nam.

- Hãng tin Reuters (Anh) đưa tin, ngày 19/1/2026, tại Hà Nội, Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc, nhấn mạnh đây là kỳ đại hội được tổ chức 5 năm một lần nhằm mở ra một nhiệm kỳ mới của Đảng và xác định các mục tiêu kinh tế dài hạn của đất nước. Trước đó, Reuters cũng dành riêng một bài viết phân tích về Đại hội XIV, trong đó khẳng định rằng kể từ công cuộc Đổi mới cuối những năm 1980, Việt Nam đã từ một quốc gia gặp nhiều khó khăn sau chiến tranh vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh của châu Á.

Hãng tin BBC của Anh nhấn mạnh rằng Đại hội XIV là nơi đưa ra những quyết định quan trọng nhất của hệ thống chính trị Việt Nam trong 5 năm tới, từ chính sách kinh tế, đối ngoại cho đến công tác cán bộ.

Theo BBC, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và là trung tâm sản xuất xuất khẩu lớn dù phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có chính sách thuế quan trên toàn cầu. Chính phủ Mỹ hiện áp thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa Việt Nam, giảm từ mức 46% được công bố ban đầu. Mặc dù vậy, số liệu chính thức cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ năm ngoái vẫn tăng hơn 28%, mức cao kỷ lục.

Cũng theo hãng BBC, hệ thống chính trị và chính sách ổn định giúp Việt Nam trở thành môi trường hấp dẫn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh các công ty đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Bài viết đăng tải trên trang https://www.ft.com.

Báo Financial Times (FT) của Anh nhìn nhận Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam - một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới - đang phải thích ứng với căng thẳng thương mại toàn cầu và những thay đổi sâu sắc của môi trường kinh tế quốc tế.

FT đánh giá Việt Nam đang đứng trước nhu cầu chuyển dịch mô hình phát triển từ dựa nhiều vào xuất khẩu và đầu tư nước ngoài sang tăng cường sức chống chịu nội tại của nền kinh tế. Theo FT, các cải cách bộ máy nhà nước, việc đề cao vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số phản ánh nỗ lực của ban lãnh đạo trong việc hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

- Các nhà báo Ba Lan cũng bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam. Trong buổi “Gặp gỡ báo chí” tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan ngày 15/1/2026 do Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải chủ trì, một số đại diện báo chí, truyền thông Ba Lan cho biết đã từng sang Việt Nam và bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam, những điểm đến du lịch hấp dẫn, nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các vùng miền.

Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải với các đại biểu khách mời. Ảnh TTXVN.

Các nhà báo Ba Lan cũng đánh giá cao quá trình hội nhập và đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt đối với sở tại; kỳ vọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và hai dân tộc sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp thời gian tới.

- Trang Daily News của Hungary trong bài viết “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Việt Nam: Tầm nhìn, cải cách và mục tiêu phát triển đến năm 2045” đưa tin, kể từ khi thành lập năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Mỗi Đại hội đều gắn liền với những nhiệm vụ chính trị khác nhau, nhưng tất cả đều đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Đảng và dân tộc.

Tiếp nối thành công của các kỳ Đại hội trước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đại hội không chỉ đánh giá lại quá trình phát triển của 5 năm qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho 5 năm tiếp theo, mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và đường lối phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

- Nhiều hãng truyền thông nước ngoài khác cũng đều có chung nhận định, Đại hội XIV có vai trò quyết định trong việc xác định định hướng chính trị và kinh tế của Việt Nam cho phần còn lại của thập kỷ. Các cải cách hành chính quy mô lớn, nỗ lực tinh giản bộ máy và thúc đẩy đầu tư hạ tầng mà Việt Nam thực hiện trong thời gian qua cho thấy định hướng ưu tiên tăng trưởng nhanh đi đôi với bảo đảm an ninh và ổn định chính trị.

Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa chính trị nội bộ, mà còn là sự kiện được cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao. Các quyết sách và nhân sự được lựa chọn tại Đại hội được dự báo sẽ định hình con đường phát triển của Việt Nam trong nhiều năm tới, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước cả cơ hội lớn lẫn thách thức phức tạp của môi trường quốc tế.