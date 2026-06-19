Truyền thống học thuật xuất sắc của ngôi trường top 5 thế giới 

Không chỉ thay thế công việc lặp đi lặp lại, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tái định nghĩa những gì con người cần làm được, cần nghĩ được.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo đang định hình lại mọi ngành nghề, phụ huynh kỳ vọng giáo dục ngày nay vừa mang lại thành tích học thuật xuất sắc, vừa trang bị cho học sinh năng lực thích nghi và phát triển trong thế giới không ngừng thay đổi. Đó cũng là tiêu chí giáo dục mà King’s College School, Wimbledon đã theo đuổi trong gần 200 năm qua và hiện được tiếp nối tại TP.HCM.

Gần 200 năm truyền thống giáo dục xuất sắc của King’s

Kết quả học thuật của King’s cho thấy khoảng cách đáng kể so với mặt bằng chung tại Anh, hay ngay cả trên thế giới. Có khoảng 98% học sinh đạt kết quả GCSE/IGCSE mức A*/A (tương đương 9-7), trong khi trung bình toàn nước Anh chỉ đạt được 20-25%. Ngoài ra, 25% học sinh mỗi năm trúng tuyển Oxford, Cambridge và Ivy League, 97% vào đại học hàng đầu thế giới.

Những con số này không xuất hiện chỉ một lần. Chúng được duy trì nhất quán qua nhiều năm đủ để King’s được The Sunday Times Parent Power 2026 và HSBC Hurun Global High Schools Ranking công nhận là một trong những trường dẫn đầu thế giới.

Sự nổi bật trong triết lý giáo dục

“Chúng tôi luôn tin rằng thành tích học thuật là phần cốt lõi của giáo dục. Nhưng chúng tôi cũng tin rằng trong thế giới thay đổi nhanh, chỉ thành công học thuật là chưa đủ. Người trẻ cần nhiều hơn thế để thực sự thành công trong tương lai”, TS Anne Cotton, Hiệu trưởng King’s College School, Wimbledon (King’s), chia sẻ.

King’s chú trọng phát triển học sinh trên nhiều phương diện bên cạnh thành tích học thuật xuất sắc.

Trong thời đại AI có thể tra cứu mọi thứ, King’s đặt trọng tâm vào những gì máy móc không thể thay thế, đó là tư duy phản biện và sự tò mò thực sự (Mind); sự tử tế, cảm xúc và tinh thần mạnh mẽ như nền tảng của thành công bền vững (Spirit); bản lĩnh cá nhân được rèn luyện qua thể thao, nghệ thuật và vai trò dẫn dắt (Heart).

Phía sau triết lý Mind, Spirit và Heart là cách nhìn rộng hơn về thành công. King’s không chỉ chuẩn bị cho học sinh bước vào trường đại học hàng đầu, mà còn giúp các em phát triển phẩm chất và năng lực sẽ đồng hành lâu dài, từ năm đầu trưởng thành đến suốt cuộc đời.

Chất lượng trong hệ thống chăm sóc, hỗ trợ học sinh và ngoại khóa

Kết quả học thuật của King’s là sản phẩm của môi trường học thuật được xây dựng bền bỉ và đồng nhất đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên sâu, yêu nghề và tôn trọng học thuật; lớp học là nơi thảo luận, phản biện và tư duy, không chỉ tiếp thu.

Điểm làm nên bản sắc của King’s là hệ thống chăm sóc và hỗ trợ học sinh (Pastoral Care), nơi mỗi học sinh được quan tâm như cá nhân với nhu cầu, thế mạnh và hành trình phát triển riêng. Ngay từ ngày đầu tiên gia nhập trường, các em trở thành thành viên của House (nhà) và nhận được sự đồng hành xuyên suốt từ giáo viên chủ nhiệm, trưởng House cùng đội ngũ tư vấn học sinh về học tập, cảm xúc và phát triển cá nhân.

Hoạt động ngoại khóa gồm lớp dạy kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo cho học sinh từ sớm, biểu diễn nghệ thuật đến môn thể thao và chương trình kết nối quốc tế. Đây là nơi học sinh xây dựng sự tự tin, khám phá bản thân và phát triển kỹ năng.

Giáo dục xuất sắc của King’s tiếp nối tại TP.HCM

King’s College Wimbledon TP.HCM sẽ khai giảng vào tháng 8/2027, dành cho học sinh từ 2 tuổi đến 18 tuổi tại The Global City. TS Anne Cotton khẳng định: “King’s TP.HCM được xây dựng với cùng hệ giá trị và tiêu chuẩn xuất sắc như tại Anh quốc”.

King’s TP.HCM được xây dựng với cùng giá trị và cùng tiêu chuẩn như tại Anh quốc. Ảnh phối cảnh.

King’s tham gia trực tiếp vào quản trị chương trình học, giám sát, đánh giá chất lượng định kỳ và theo dõi kết quả học tập, với hội đồng giáo dục chủ trì từ Anh quốc và giáo viên điều phối từ King’s đồng hành trong từng bộ môn. Toàn bộ đội ngũ giáo viên tại TP.HCM được tuyển chọn và đào tạo theo chuẩn toàn cầu của King’s, dẫn dắt bởi lãnh đạo tốt nghiệp từ Oxford, Cambridge và hệ thống giáo dục hàng đầu thế giới.

Thầy Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng Sáng lập King’s TP.HCM (bên phải).

“King’s College Wimbledon TP.HCM không chỉ hướng đến việc mang lại nền tảng học thuật xuất sắc, mà còn chuẩn bị cho học sinh năng lực và phẩm chất cần thiết để sẵn sàng cho tương lai. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu đưa King’s TP.HCM trở thành một trong những ngôi trường hàng đầu trong khu vực”, thầy Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng Sáng lập King’s TP.HCM, cho biết.