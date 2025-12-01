Truy tố vợ chồng ông chủ Công ty đậu phộng Tân Tân

Ông Trần Quốc Tân, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân, bị cáo buộc trốn thuế gần 3,5 tỷ đồng, vợ cùng em trai bị truy tố tội "Không chấp hành bản án dân sự".

Theo Báo Danviet, Dantri, Viện KSND Khu vực 16 (TP.HCM) ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Quốc Tân, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Tân về 2 tội danh: "Trốn thuế" và "Không chấp hành bản án".

Liên quan vụ án, vợ ông Tân là bà Châu Ngọc Phụng và em trai Trần Quốc Tuấn (đều là thành viên HĐQT) bị truy tố về tội "Không chấp hành bản án".

Cáo trạng mới được ban hành thay thế cho bản trước đó, sau nhiều lần điều tra bổ sung. Lần này, cơ quan tố tụng xác định lại tổng số tiền thuế bị trốn.

Ông Trần Quốc Tuấn (em trai ông Tân) tại phiên tòa.

Đối với tội "Trốn thuế", cáo trạng nêu rõ ông Trần Quốc Tân bị cáo buộc thực hiện 2 hành vi, cho thuê tài sản không kê khai, ông Tân cho thuê nhà, xưởng và kho của Công ty Cổ phần Tân Tân. Hoạt động này phát sinh doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai, không báo cáo thuế, trốn thuế 1,93 tỷ đồng (tăng so với mức xác định gần 1,5 tỷ đồng trong cáo trạng cũ).

Để ngoài sổ sách khoản thu bán hàng, năm 2014, Công ty Tân Tân để ngoài sổ sách các khoản thu từ bán hàng và gia công, mặc dù vẫn xuất hóa đơn. Số tiền thuế trốn từ sai phạm này là hơn 1,5 tỷ đồng .

Tổng cộng, số tiền thuế Công ty Tân Tân bị cáo buộc trốn là gần 3,5 tỷ đồng .

Đối với tội "Không chấp hành bản án", cáo trạng cho biết vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Tháng 7/2011, ông Tân ký hợp đồng chuyển nhượng 3,6 triệu cổ phần cá nhân tại công ty cho bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ TP.HCM) với giá 36,6 tỷ đồng . Sau đó, ông Tân bị cáo buộc không thực hiện các yêu cầu của bà Thanh về việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT và cung cấp thông tin kinh doanh.

Ngày 27/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên buộc Công ty Cổ phần Tân Tân phải triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu lại thành viên HĐQT.

Tuy nhiên, ông Trần Quốc Tuấn và bà Châu Ngọc Phụng, dù là thành viên HĐQT và có đầy đủ điều kiện để thực hiện bản án, đã để mặc ông Tân tự điều hành công ty, dẫn đến việc bản án có hiệu lực pháp luật không được thi hành.