Truy tố một YouTuber xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Bị can Đinh Thị Lan bị truy tố vì có hành vi đăng tải thông tin xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng.

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 1 Điều 331 BLHS.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Lan là người sở hữu tài khoản YouTube tên "Lan Đinh", đường link Youtube.com.@laning9888. Bị can này sử dụng tài khoản YouTube tên "Lan Đinh”, đường link Youtube.com.@laning9888, tự ghi hình 6 clip và phát tán trên mạng xã hội. Nội dung các clip này sai sự thật, thông tin không đúng sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Cáo trạng xác định: Hành vi của bị can Đinh Thị Lan vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Theo cáo trạng, ban đầu Đinh Thị Lan khai nhận về nội dung của 6 video clip trên do bị can này ghi hình tại chỗ ở của mình và đăng tải lên kênh YouTube "Lan Đinh". Đinh Thị Lan thừa nhận tự quay hình và phát ngôn các nội dung chưa được kiểm chứng về ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Đến nay, bị can Đinh Thị Lan thay đổi lời khai, thừa nhận có ghi hình các phát ngôn các nội dung trên nhưng không phải là người đăng tải. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Đinh Thị Lan là người đăng tải các video trên.