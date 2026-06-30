Truy tố đối tượng lừa góp vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Mai Văn Hùng (SN 1983, trú tại tòa I3 Imperia Smart City, phường Tây Mỗ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử bị can Mai Văn Hùng (SN 1983, trú tại tòa I3 Imperia Smart City, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 1/2024, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hùng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thanh H. (SN 1987, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội).

Hùng đưa ra thông tin gian dối với chị H. rằng mình đang mua đất nền tại khu vực thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình với diện tích lớn, sau đó phân lô để bán, đồng thời rủ chị H. tiếp tục đầu tư vào các lô đất nhỏ với cam kết sẽ thu hồi vốn và có lợi nhuận chỉ trong vài ngày.

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư đất, phân lô bán nền, Hùng đã huy động gần 7,7 tỷ đồng của hai bị hại, sau đó chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tin tưởng Hùng, chị H. đã rủ thêm chị Bùi Thị Hải Y. (SN 1983, cùng trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) tham gia góp tiền đầu tư. Tổng số tiền chị H. và chị Y. đã chuyển cho Hùng thông qua hình thức chuyển khoản và giao trực tiếp là gần 7,7 tỷ đồng (trong đó, chị H. chuyển 6,5 tỷ đồng , chị Y. chuyển gần 1,2 tỷ đồng ).

Sau khi nhận tiền, Hùng không đầu tư, kinh doanh bất động sản như cam kết mà sử dụng 3,3 tỷ đồng để trả tiền lợi nhuận cho chị H. Số tiền còn lại hơn 4,3 tỷ đồng , Hùng chiếm đoạt, sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đầu năm 2025, không thấy Hùng tiếp tục trả lợi nhuận hàng tháng, chị H. tìm hiểu thì được biết Hùng không kinh doanh bất động sản, cũng không sở hữu thửa đất nào. Do đó, chị H. đã yêu cầu Hùng hoàn trả số tiền đã nhận. Hùng nhiều lần hứa hẹn, nhưng không thực hiện nên chị H. đã gửi đơn đến cơ quan Công an đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đến nay, gia đình Hùng đã khắc phục hậu quả, trả cho chị H. số tiền 110 triệu đồng. Chị H. và chị Y. yêu cầu Hùng hoàn trả số tiền còn chiếm đoạt là hơn 4,2 tỷ đồng .

Tại Cơ quan điều tra, Mai Văn Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. Hùng khai không làm việc cho văn phòng hay công ty môi giới bất động sản nào mà chỉ hoạt động môi giới bất động sản tự do. Tháng 1/2024, do cần tiền, Hùng đã đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư bất động sản để hưởng lợi nhuận nhằm huy động vốn từ hai bị hại, nhưng không nói rõ đầu tư vào thửa đất nào, ở đâu và đầu tư cùng với ai.

Toàn bộ số tiền huy động được, Hùng không sử dụng để đầu tư bất động sản mà dùng vào mục đích chi tiêu cá nhân, trả nợ ngoài xã hội và trả nợ cho người thân trong gia đình.