Truy tố 2 lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư.

VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Nguyễn Huy Hiếu (SN 1953, ở phường Văn Miếu, Hà Nội) và Trần Anh Dũng (SN 1971, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, Nguyễn Huy Hiếu là Chủ tịch Công ty TNHH Xuân Tô (An Giang). Trần Anh Dũng là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Xuân Tô (An Giang).

Năm 2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hiếu nảy sinh ý định cùng Dũng đưa ra thông tin gian dối về việc, hai công ty của Hiếu và Dũng đang xin đất tại Dự án khu công nghiệp Xuân Tô (huyện Tịnh Biên cũ, tỉnh An Giang). Cả hai bị can dự kiến sẽ huy động vốn đầu tư để khiến những người khác tin tưởng chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Khoảng đầu năm 2022, Dũng đề nghị anh T (SN 1989, ở Hà Nội) góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Xuân Tô. Theo sự chỉ đạo của Hiếu, Dũng giới thiệu với anh T về việc Hiếu và Dũng đang điều hành Công ty TNHH Xuân Tô và Công ty cổ phần Xuân Tô, có khả năng xin đất công nghiệp tại Khu công nghiệp Xuân Tô.

Hai bị can giới thiệu với anh T rằng, về lâu dài, khi huyện Tịnh Biên (cũ) được lên thị xã, thì đất tại Khu công nghiệp Xuân Tô có thể chuyển đổi thành đất ở đô thị và hiện 2 công ty Xuân Tô đang thiếu 30% vốn góp tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng để xin dự án.

Để anh T tin tưởng hơn, ngày 20/4/2022, Hiếu và Dũng còn đưa anh T vào An Giang để xem thực tế tại Khu công nghiệp Xuân Tô. Tại An Giang, Hiếu nói với anh T về việc đã giao nhiệm vụ cho Dũng, nên mọi việc cần trao đổi liên quan đến việc góp vốn đầu tư, anh T cứ liên hệ trực tiếp với Dũng.

Ngày 26/4/2022, Dũng gửi cho anh T bản ảnh công văn thông báo tiến độ của Công ty cổ phần Xuân Tô triển khai dự án tại Khu công nghiệp Xuân Tô theo lộ trình.

Tin tưởng các thông tin Hiếu và Dũng đưa ra là thật, anh T đồng ý góp vốn vào Công ty cổ phần Xuân Tô để xin dự án và đã chuyển 7,5 tỷ đồng cho hai bị can.

Sau khi nhận tiền của anh T, Hiếu và Dũng không làm thủ tục gì để xin đất dự án như cam kết.

Theo chỉ đạo của Hiếu, Dũng rút tiền mặt 2 tỷ đồng để trả nợ cá nhân cho Hiếu; chuyển 2,5 tỷ đồng vào tài khoản của Hiếu để sử dụng cá nhân. Còn lại 3 tỷ đồng , Dũng chi tiêu cá nhân hết.

Khi biết việc Hiếu và Dũng không làm thủ tục để xin dự án như cam kết, anh T đã nhiều lần liên hệ, yêu cầu trả tiền, nhưng không được nên đã tố giác sự việc.

Quá trình điều tra, Hiếu đã nộp khắc phục hậu quả 2 tỷ đồng ; Dũng đã khắc phục 3 tỷ đồng . Anh T yêu cầu hai bị can tiếp tục hoàn trả nốt số còn chiếm đoạt là 2,5 tỷ đồng .