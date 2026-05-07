Truy tố 2 chủ mưu và đồng phạm trong vụ sản xuất, buôn bán sữa giả

VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can chủ mưu Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu.

Vũ Mạnh Cường là Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, cổ đông Công ty Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. Hoàng Mạnh Hà là cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. 2 bị can Cường và Hà bị truy tố về 3 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Bị can Đặng Trung Kiên (Phó giám đốc Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood) bị truy tố về 2 tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hai bị can Hồ Sỹ Ý và Đặng Trung Kiên.

Vụ án có 29 bị can. Ngoài bị can Cường, Hà và Kiên bị truy tố về các tội danh trên, Viện kiểm sát còn truy tố 26 bị can khác. Trong đó, 18 bị can bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; 2 bị can bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ"; 2 bị can bị truy tố về tội "Nhận hối lộ"; một bị can bị truy tố về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; một bị can bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" và một bị can bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng xác định Cường và Hà cùng nhóm bị can trong vụ án đã lập đường dây sản xuất quy mô lớn, tiêu thụ trên toàn quốc, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu doanh thu, trốn thuế và móc nối đưa hối lộ để tránh bị xử lý hình sự.

Theo đó, trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2025, Cường là cổ đông chính, thành lập nhiều công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Với phương thức, thủ đoạn phạm tội xuyên suốt từ việc liên hệ, đưa tiền cho người có thẩm quyền để đăng ký công bố sản phẩm, thay thế nguyên liệu trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng, lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu phần lớn doanh thu, làm giảm nghĩa vụ nộp thuế gây thất thu ngân sách nhà nước.

Khi hành vi vi phạm pháp luật bị phát hiện, nhóm bị can đã tìm cách kết nối với những người có chức vụ, quyền hạn, có khả năng giúp đỡ, tạo điều kiện để không bị xử lý hình sự.

Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập, Cường cùng các bị can tromg đường dây phạm tội này là Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỷ đồng , thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỷ đồng .

Cơ quan chức năng kiểm tra một kho sữa giả.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, từ năm 2019 đến năm 2024, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa, trong đó một hệ thống sổ sách kế toán kê khai nộp thuế chỉ theo dõi một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ theo dõi doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là 1.177 tỷ đồng , trong đó doanh thu kê khai thuế là 115,9 tỷ đồng , doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỷ đồng , qua đó gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 106 tỷ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỷ đồng .

Ngoài ra, Cường lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật để được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Cường và đồng phạm đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự.