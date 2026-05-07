CAHN thông tin vụ đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004) về tội "Giết người".

Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004; thường trú tại: xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (SN 2006; thường trú tại: xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3/2026 đến nay. Ở cùng có cháu H. (SN 2022; là con riêng của Tâm) và anh trai của Hiệp cùng người yêu.

Chiều 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về, thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng, nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiệp. Ảnh: CAHN.

Đánh xong Tâm bắt cháu H. đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh, nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm. Khi thấy cháu H. đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu.

Thấy Hiệp xịt, nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa, thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó, cháu H. được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong.

Đối tượng Bàn Thị Tâm. Ảnh: CAHN.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh, Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định.