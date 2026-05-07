'Núp bóng' khu phòng trọ, sản xuất bột ngọt, hạt nêm giả quy mô lớn

  • Thứ năm, 7/5/2026 12:18 (GMT+7)
Phòng CSKT Công an Tây Ninh khởi tố bị can đối với Dương Thị Yến Oanh (SN 1979), Hồ Tú Phụng (SN 1981) và Dương Hoàng Hiếu (SN 1969) trong vụ sản xuất bột ngọt giả.

Qua các biện pháp công tác nghiệp vụ, ngày 30/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an xã Long Cang đột kích khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, phát hiện, thu giữ trên 3 tấn bột ngọt (mì chính), hạt nêm được các đối tượng làm giả các nhãn nhãn hiệu nổi tiếng, gồm: AJINOMOTO, KNOR, hơn 5.000 bao bì in nhãn hiệu AJINOMOTO, KNOR chưa được sử dụng...

Oanh và Phụng cùng tang vật.

Mở rộng điều tra vụ án đến nay, cơ quan điều tra đã tiến hành các thủ tục tố tụng như trên đối với nhóm Oanh.

Đối tượng Hiếu.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi làm thành phẩm, hàng giả được các đối tượng bán lại cho các cửa hàng, tiệm tạp hóa, hộ kinh doanh trong tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố lân cận để kiếm lời.

M.Nhật/Công an nhân dân

