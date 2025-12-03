Truy tìm đối tượng nghi cầm đầu đường dây đánh bạc ở Hà Nội

Công an TP Hà Nội thông tin đang truy tìm đối tượng Nguyễn Quang Linh, nghi can cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh, điều tra vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra trên địa bàn thành phố, được phát hiện ngày 20/11/2025.

Quá trình thu thập tài liệu, đơn vị xác định đối tượng giữ vai trò tổ chức là Nguyễn Quang Linh (SN 1997; trú tại thôn Kim Châu, xã Thanh Oai, TP Hà Nội). Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, nhưng Linh không có mặt làm việc và hiện không rõ lẩn trốn tại đâu.

Đối tượng Nguyễn Quang Linh.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ban hành quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Quang Linh.

Công an Hà Nội đề nghị người dân nếu biết hoặc phát hiện Nguyễn Quang Linh ở bất cứ đâu, thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Hiếu để hỗ trợ giải quyết theo quy định pháp luật.