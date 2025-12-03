Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Truy tìm đối tượng nghi cầm đầu đường dây đánh bạc ở Hà Nội

  • Thứ tư, 3/12/2025 13:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an TP Hà Nội thông tin đang truy tìm đối tượng Nguyễn Quang Linh, nghi can cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh, điều tra vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra trên địa bàn thành phố, được phát hiện ngày 20/11/2025.

Quá trình thu thập tài liệu, đơn vị xác định đối tượng giữ vai trò tổ chức là Nguyễn Quang Linh (SN 1997; trú tại thôn Kim Châu, xã Thanh Oai, TP Hà Nội). Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, nhưng Linh không có mặt làm việc và hiện không rõ lẩn trốn tại đâu.

Truy tim doi tuong, Nghi cam dau, Duong day danh bac anh 1

Đối tượng Nguyễn Quang Linh.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ban hành quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Quang Linh.

Công an Hà Nội đề nghị người dân nếu biết hoặc phát hiện Nguyễn Quang Linh ở bất cứ đâu, thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Hiếu để hỗ trợ giải quyết theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Cuộc chiến cam go" ghi nhận những câu chuyện khi Trung tá Phạm Cánh Quân chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Trong cuốn sách hơn 300 trang, tác giả khái quát các chất gây nghiện lâu đời cho đến những loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết các vụ án ma túy.

https://vov.vn/phap-luat/truy-tim-doi-tuong-nghi-cam-dau-duong-day-danh-bac-o-ha-noi-post1250699.vov

Cao Thang/VOV

Truy tìm đối tượng Nghi cầm đầu Đường dây đánh bạc Hà Nội Truy tìm đối tượng Nghi cầm đầu Đường dây đánh bạc

    Đọc tiếp

    Triet pha duong day ca do bong da hang nghin ty dong hinh anh

    Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

    6 giờ trước 09:36 3/12/2025

    0

    Cục CSHS chủ trì, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục đối tượng, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP Hà Nội, TP.HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk.

    Lap khong hop dong uy thac nhap khau may moc cu hinh anh

    Lập khống hợp đồng ủy thác nhập khẩu máy móc cũ

    5 giờ trước 10:16 3/12/2025

    0

    Cục Hải quan cho biết thời gian qua đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng. Một số doanh nghiệp không hề có hoạt động sản xuất nhưng vẫn hợp thức hóa hồ sơ, khai gian mục đích nhập khẩu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý