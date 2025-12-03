Xử lý nhóm 'quái xế' bốc đầu xe, livestream trên mạng xã hội

Thông tin từ Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an phường Cẩm Phả xử lý nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển môtô bằng 1 bánh và livestream trên mạng xã hội.

Trước đó, một đoạn video clip gây xôn xao mạng xã hội ghi lại hình ảnh một thanh niên điều khiển môtô Honda Vision, thực hiện hành vi bốc đầu xe liên tục, lạng lách, đánh võng mà không đội mũ bảo hiểm.

Toàn bộ hành vi này được nhóm bạn dùng điện thoại livestream trực tiếp trên nền tảng TikTok để cổ vũ và tăng lượt xem, vụ việc được xác định xảy ra trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả khiến cộng đồng mạng phản ứng bức xúc.

Công an làm việc với nhóm đối tượng vi phạm trong vụ việc.

Mặc dù, video clip nhanh chóng bị xóa sau đó, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 2, phối hợp với Công an phường Cẩm Phả xác minh, triệu tập và làm rõ vai trò của từng đối tượng.

Đối tượng trực tiếp bốc đầu xe được xác định là T.C.B.N (sinh năm 2009), còn người quay và livestream lên mạng xã hội là N.B.Q (sinh năm 2008), 4 đối tượng khác thực hiện hành vi cổ vũ và đi theo.

Căn cứ chứng cứ tài liệu thu thập được, Phòng CSGT đã tiến hành tịch thu xe mô tô Vision BKS 14AU-048.55 mà T.C.B.N điều khiển vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo từng mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng xác định 1 chiếc xe Honda Air Blade khác mà nhóm đối tượng này điều khiển trong vụ việc có nguồn gốc bất hợp pháp, đã tiến hành tịch thu để bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục làm rõ.