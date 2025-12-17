Truy tìm 5 đối tượng liên quan vụ cướp 1,5 tỷ đồng

Lợi dụng việc mua bán đá thiên thạch, nhóm đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk đã dùng bột ớt tấn công bị hại, cướp 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Tối 16/12, Đại tá Võ Duy Tấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã ra thông báo truy tìm 5 đối tượng liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn gồm: Kha Minh Cường (SN 1993), Phan Văn Tân (SN 1987, cùng ngụ, TP Cần Thơ), Lê Quyên Bình (SN 1988, trú tỉnh An Giang), Phạm Hoài Thưng (SN 1995, trú tỉnh Đồng Tháp) và Trần Hoài Thanh (SN 1994, trú tỉnh Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/12, lợi dụng việc giao dịch mua bán đá thiên thạch, nhóm đối tượng đã chuẩn bị sẵn bột ớt, bất ngờ ném vào mặt bị hại rồi cướp túi xách chứa 1,5 tỷ đồng , sau đó lên ôtô tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đối tượng trên sớm ra để trình diện. Ảnh: Nguyên Khang.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương vào cuộc xác minh, truy xét. Chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Trương Tiểu Điền (SN 1999, trú xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định có thêm 5 đối tượng có liên quan nói trên. Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đối tượng trên sớm ra để trình diện, để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật.