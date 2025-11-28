Truy tìm 2 đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích

Trước đó, Nhã, Long nghi liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào 6/10, tại khu phố 4, phường Tân Ninh, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm.
Hai đối tượng Nhã và Long.
Quá trình điều tra, không rõ các đối tượng ở đâu. Đề nghị người dân khi phát hiện các đối tượng hoặc biết thông tin có liên quan thì báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan Công an nơi gần nhất.
Đề nghị gia đình vận động các đối tượng nhanh chóng ra cơ quan Công an trình báo. Khi tìm thấy các đối tượng, thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, gặp điều tra viên Trần Thái Trọng.
