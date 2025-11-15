Truy tìm 2 đối tượng chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng tiền mua bán gỗ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết ra quyết định truy tìm 2 đối tượng có hành vi chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng tiền mua bán gỗ, xảy ra năm 2022 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo điều tra, đối tượng Nguyễn Chí Chung (SN 1982, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) là "cò" mua, bán gỗ trên địa bàn TP Cần Thơ. Lợi dụng sự tin tưởng của bị hại N.V.T (ngụ TP Cần Thơ), nhờ Chung mua gỗ, giữ gỗ giúp, Chung lén lút bán gỗ, chiếm đoạt của ông T. trên 3 tỷ đồng .

Hai đối tượng Chung và Đạt.

Còn đối tượng Nguyễn Quang Đạt (SN 1990, ngụ xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có hành vi gian dối trong việc mua, bán gỗ liên quan đến vụ án mà Phòng Cảnh sát hình sự đang điều tra, đồng thời nhiều lần triệu tập nhưng không đến làm việc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ yêu cầu 2 đối tượng Chung và Đạt đang ở đâu, đến ngay cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ để làm việc. Đồng thời đề nghị tổ chức, cá nhân nào phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Chí Chung và Nguyễn Quang Đạt, xin báo cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ; số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; gặp điều tra viên Lê Quốc Vĩnh hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.