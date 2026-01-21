Truy nã đối tượng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Phan Thị Hoa (SN 1996, thường trú tại phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Phan Thị Hoa là một quản lý trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ.

Quyết định truy nã Phan Thị Hoa.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 23/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Hoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngày 3/1/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phan Thị Hoa.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân cần ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT: 0989651412), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.