Đường dây tổ chức đưa, đón người nước ngoài xuất, nhập cảnh trái phép

Đối tượng điều hành đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo các lái xe đón và đưa 24 chuyến.

Trong đó, có 17 chuyến đón khoảng 45 đến 50 khách người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội lên Lào Cai và Mường Khương; 5 chuyến đón 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào Cai về Hà Nội.

Ngày 21/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" để điều tra theo thẩm quyền.

Các đối tượng tổ chức đưa, đón người vượt biên giới trái phép bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Trước đó, vào 17h ngày 15/1, tổ công tác thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai làm nhiệm vụ tại đường Phan Đình Giót, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai phát hiện 3 người Trung Quốc đi từ nhà nghỉ Ngọc Hoa (địa chỉ số 054, Phan Đình Giót, phường Lào Cai) lên ôtô BKS 24A-267.41 có biểu hiện nghi vấn.

Chiếc ôtô tiếp tục đi đến khu vực bờ kè Sông Hồng, thuộc tổ 23 Lào Cai dừng lại. Sau đó, 3 đối tượng người Trung Quốc lên chiếc xe taxi BKS 24H-041.77 chuẩn bị di chuyển thì tổ công tác tiến hành kiểm tra. Vào thời điểm này, 3 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Tiến hành kiểm tra ôtô BKS 24A-267.41, tổ công tác xác định người điều khiển ôtô là Bùi Đức Tùng (SN 1993, nơi ở hiện tại: Tổ 25 Lào Cai, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Căn cứ lời khai của Tùng, tổ công tác đã phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra nhà nghỉ Ngọc Hoa, phát hiện thêm 3 người Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Đối tượng Bùi Đức Tùng làm việc với cơ quan điều tra.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Tùng khai nhận gia đình của Tùng có 3 ôtô làm dịch vụ chạy xe ghép và có thuê thêm 3 người lái xe. Khoảng cuối tháng 8/2025, Tùng được người đàn ông (không rõ nhân thân) sử dụng số điện thoại (trong ứng dụng WA Business là "lin") trao đổi về việc thuê Tùng đón khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội lên Lào Cai và ngược lại với giá 5 triệu đồng/chuyến; từ Hà Nội lên Mường Khương giá là 6 triệu đồng/chuyến, mỗi chuyến đón 2-3 người. Tùng đã đồng ý với mức giá trên.

Mở rộng điều tra, Tùng khai nhận: Từ tháng 12/2025 đến nay, Tùng đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo các lái xe của mình đón và đưa khách theo yêu cầu của "lin" 22 chuyến (chưa tính 2 chuyến bị phát hiện ngày 15/1).

Trong đó, 17 chuyến, đón khoảng 45 đến 50 khách người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Hà Nội lên Lào Cai và Mường Khương và 5 chuyến, đón 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào Cai xuống Hà Nội giao cho người của "lin". Tùng đã nhận từ "lin" khoảng 125 triệu đồng gồm tiền xe và tiền nhà nghỉ, ăn uống.

6 đối tượng người Trung Quốc vượt biên giới trái phép bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai bắt giữ.

6 người bị phát hiện ngày 15/1 nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam khai, trước đó họ đã vượt biên giới từ Trung Quốc sang Campuchia để làm việc, đến nay mong muốn trở về Trung Quốc. Từ ngày 13/1, các đối tượng đã thuê người để liên hệ đưa về Trung Quốc. Qua kết quả tra cứu trên hệ thống xuất nhập cảnh, 6 đối tượng trên không có dữ liệu xuất nhập cảnh.

Hiện tại, Ban chuyên án tiếp tục chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 Lào Cai tiến hành điều tra mở rộng.