Người phụ nữ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng bằng chiêu 'lướt sóng' USD

Dụ dỗ những người thân quen góp vốn "lướt sóng" ngoại tệ để kiếm lời, Huệ từng bước tạo dựng niềm tin, rồi bất ngờ "tung chiêu" chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 140 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Minh Huệ (SN 1980, trú ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (cũ) Hà Nội) mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Diễn biến phiên tòa cho thấy Trần Thị Minh Huệ không có khả năng mua USD từ các ngân hàng Nhà nước với giá rẻ, nhưng vẫn giới thiệu với nhiều người về việc này.

Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang "Tỷ giá ngoại tệ" hôm nay nhằm xem tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và một số Ngân hàng thương mại. Sau đó, Huệ lựa chọn tỷ giá USD của ngân hàng, đồng thời gọi điện thoại đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỷ giá USD ngoài thị trường tự do.

Huệ tự đưa ra mức giá cụ thể để thông báo với các bị hại. Tỷ giá USD mua vào luôn đảm bảo thấp hơn so với tỷ giá của thị trường tự do, nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Huệ giải thích phần chênh lệch là "chi phí tiền hoa hồng" khi mua USD tại các ngân hàng thương mại.

Bằng thủ đoạn trên, bị cáo rủ các bị hại góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Số tiền bị Trần Thị Minh Huệ chiếm đoạt lên đến hơn 140 tỷ đồng .

Bị cáo Trần Thị Minh Huệ bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Trong các nạn nhân bị Huệ lừa có chị Lưu Thị L. (sinh năm 1974) với số tiền bị chiếm đoạt lên đến 21,1 tỷ đồng . Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Huệ rủ chị L. góp vốn để đầu tư mua USD bán ra thị trường tự do để hưởng lãi suất chêch lệch.

Ngày 15/8/2022, bị cáo thông báo với chị L. là mua USD của NHNN với gíá 22.500 đồng/USD. Đồng ý góp vốn, từ ngày 15/8 đến 23/10/2022, chị L đã chuyển cho Huệ 30 tỷ đồng . Nhận tiền nhưng Huệ đem sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Để chị L. tin tưởng, Huệ chuyển lại cho chị L. 8,9 tỷ đồng là "tiền lãi" và chốt số tiền Huệ còn cầm là 21,1 tỷ đồng . Sau đó, Huệ không trả tiền và cắt liên lạc.

Người bị thiệt hại nặng nề nhất là chị Vũ Thị Thanh T. (sinh năm 1976). Khi đó, Huệ nói bản thân đang giữ 170.000 USD và chị T. đồng ý mua với giá 23.750 đồng/USD. Chị T. chuyển cho Huệ hơn 5 tỷ đồng . Bị cáo đã giao cho chị T. số USD này để tạo lòng tin.

Sau lần đó, chị T. tin tưởng Huệ nên tiếp tục chuyển tiền. Trong các ngày từ 16/9/2022 đến 25/10/2022, chị T. gửi cho Huệ hơn 298 tỷ đồng để mua bán USD với Huệ. Nhận số tiền trên, bị cáo dùng hơn 185 tỷ đồng để mua USD. Số tiền còn lại Huệ không thực hiện theo cam kết. Theo cáo buộc, Huệ chiếm đoạt của chị T. hơn 94,6 tỷ đồng .

Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho biết bản thân đăng ký, sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại. Số tiền nhận được, Huệ chỉ sử dụng một phần để mua USD trên thị trường tự do với giá cao để trả cho bị hại.

Khi Huệ đến các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội để rút tiền sẽ gặp và đặt vấn đề với những người có nhu cầu chuyển tiền vào tài khoản hoặc doanh nghiệp nộp tiền vào tài khoản để làm ăn giao dịch, trả lương… Bị cáo thỏa thuận nhận tiền mặt từ những người này và chuyển khoản trực tiếp cho họ.

Huệ khai không biết những người này là ai, không có quan hệ với họ, không nhớ đã giao dịch ở ngân hàng nào. Bị cáo thừa nhận do làm ăn thua lỗ nên sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra đã sao kê và ngăn chặn giao dịch với các tài khoản Huệ chuyển tiền đến. Ngoài ra, ngăn chặn giao dịch đối với 2 căn hộ chung cư, ôtô nhãn hiệu Lexus RX350 cùng nhiều tài sản giá trị khác… nhằm thu hồi triệt để tài sản cho các bị hại.