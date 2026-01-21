Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 30.000 viên ma túy và 'nước vui'

Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt quả tang 2 đối tượng Mùa A Vàng (SN 1984) và Mùa Chống Khua (SN 1996, cùng trú tại bản Khò Hồng, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp và 10 gói "nước vui" qua biên giới.

Theo Bộ đội Biên phòng Sơn La, vào hồi 14h ngày 20/1, tại Tiểu khu 7, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La, đơn vị chủ trì phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công Chuyên án SL0126, bắt giữ 2 đối tượng Mùa A Vàng và Mùa Chống Khua về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng cùng tang vật 30.000 viên ma túy tổng hợp, 10 gói "nước vui".

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 30.000 viên ma túy tổng hợp, 10 gói "nước vui", 1 xe máy và 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận được một người Lào thuê vận chuyển số ma túy nói trên từ bên kia biên giới vào Việt Nam, đưa về xuôi để tiêu thụ, tiền công sẽ được trả sau khi giao hàng thành công. Hiện danh tính đối tượng thuê vận chuyển được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.