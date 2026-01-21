Đăng kiểm viên nhận hối lộ hợp thức hóa hàng trăm phương tiện cơ giới

Hàng loạt đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-12D, tại huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM, nhận tiền hối lộ của các chủ phương tiện, hành vi này của các đăng kiểm viên bị tố giác và bị tòa tuyên án phạt.

Ngày 20/1, TAND khu vực 10 TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 50-12D, tại huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo là đăng kiểm viên, gồm: Nguyễn Đức Hải, Lê Viết Bảo, Phạm Trọng Đức, Trương Đức Trí và Nguyễn Thế Hiếu (nhân viên nghiệp vụ) mức án 2-8 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Tuyên phạt các bị cáo là chủ phương tiện, gồm: Nguyễn Xuân Phong, Phan Thanh Bình, Nguyễn Tiến Phong, Nguyễn Năng Quý từ 2 năm tù, cho hưởng án treo đến 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Đưa hối lộ".

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 20/1.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Lê Vân, Nguyễn Thị Điểm, Phan Văn Thạnh và Nguyễn Phú Hưng bị HĐXX tuyên phạt từ 3-4 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 4/2023, các đăng kiểm viên Nguyễn Đức Hải, Phạm Trọng Đức, Lê Viết Bảo, Trương Đức Trí và nhân viên nghiệp vụ Nguyễn Thế Hiếu đã nhận tiền hối lộ từ các chủ phương tiện để lo trọn gói hồ sơ, thiết kế, cải tạo, đến nghiệm thu xe cơ giới cải tạo để cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường... để hưởng lợi.

Cụ thể, vào tháng 6/2022, ông Huỳnh Phước Tốt cần cải tạo 2 ôtô khách 34 chỗ thành 29 chỗ nên liên hệ TTĐK 50-12D gặp Nguyễn Đức Hải để thực hiện việc cải tạo xe. Hải báo giá tiền làm hồ sơ thiết kế, cải tạo và nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trọn gói là 14,4 triệu đồng/phương tiện.

Ngày 13/9/2022 ông Tốt đưa xe đến TTĐK 50-12D để Hải đo ghế theo kích thước của xe từ 34 chỗ ngồi thành 29 chỗ ngồi, chụp hình và hướng dẫn ông Tốt về tự cải tạo ghế.

Ông Tốt đã chuyển khoản cho Hải 7 triệu đồng. Đến ngày 27/9/2022, theo hẹn của Hải, ông Tốt đem 2 xe này đến TTĐK 50-12D để Hải nghiệm thu cải tạo và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. Sau đó, ông Tốt tiếp tục chuyển khoản cho Hải 7,4 triệu đồng.

Nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của đăng kiểm viên trong TTĐK 50-12D, ông Tốt đã đến cơ quan công an tố giác.

Qua điều tra xác định, với thủ đoạn tương tự như trên, các bị cáo: Nguyễn Đức Hải, Phạm Trọng Đức, Lê Viết Bảo, Trương Đức Trí và Nguyễn Thế Hiếu đã nhận tiền hối lộ, nghiệm thu cải tạo và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, cải tạo trái quy định 273 phương tiện.

Trong đó, 37 phương tiện cải tạo buộc phải có hồ sơ thiết kế, thi công cải tạo. Các bị cáo nhận từ 4,5 triệu đồng đến 14,4 triệu đồng/phương tiện. Đối với 236 phương tiện cải tạo miễn hồ sơ thiết kế cải tạo, các bị cáo nhận 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/phương tiện.

Bị cáo Nguyễn Đức Hải bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần với tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 199 triệu đồng. Các bị cáo Lê Viết Bảo, Phạm Trọng Đức, Trương Đức Trí và Nguyễn Thế Hiếu bị cáo buộc nhận hối lộ 6,6 triệu đồng đến 136 triệu đồng.

Để hưởng lợi, khi nhận được thông tin phương tiện cần cải tạo từ các đăng kiểm viên, các bị cáo: Nguyễn Thị Lê Vân (người thành lập Công ty TNHH Cải tạo xe cơ giới Tây Ninh), Nguyễn Thị Điểm (mẹ chồng của bà Vân, Giám đốc Công ty TNHH Cải tạo xe cơ giới Tây Ninh), Phan Văn Thạnh (Công ty TNHH TM DV Vận tải Thuận Hiệp) và Nguyễn Phú Hưng (Kỹ sư, Trưởng phòng Thiết kế - Kỹ thuật Công ty TNHH TM DV SX Quang Thịnh Hưng) đã lập khống nội dung hồ sơ thi công cải tạo các ôtô để hợp thức hóa hồ sơ, nghiệm thu xe cải tạo tại TTĐK 50-12D.

Các bị cáo: Nguyễn Tiến Phong (môi giới mua bán xe), Nguyễn Xuân Phong (Chủ hộ kinh doanh Xuân Phong), Phan Thanh Bình (nhân viên) và Nguyễn Năng Quý (nhân viên) có hành vi đưa tiền cho Hải, Đức, Bảo, Trí và Hiếu để được bỏ qua lỗi trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế, nghiệm thu xe cải tạo, cấp giấy chứng nhận.