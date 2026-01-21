Bắt giữ đối tượng truy nã sau gần 17 năm lẩn trốn

Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) cho biết đơn vị bàn giao đối tượng Lầu Bá Cải (SN 1988, trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn) cho Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 4.

Theo hồ sơ, ngày 18/9/2009, Lầu Bá Cải bị Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 4 ra Quyết định truy nã về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, lợi dụng việc thông thạo địa hình, đối tượng lẩn trốn sang nước ngoài, gây nhiều khó khăn cho việc truy bắt của lực lượng chức năng.

Ở nước ngoài, để che giấu tung tích và hành vi phạm tội, đối tượng thay tên đổi họ, nhập quốc tịch, tiếp tục lẩn trốn trong thời gian dài.

Lầu Bá Cải.

Thời gian gần đây, khi thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Nậm Cắn tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, qua đó phát hiện Lầu Bá Cải có dấu hiệu quay trở lại sống ẩn dật tại bản Trường Sơn.

Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có khả năng bỏ trốn sang nước ngoài lần nữa và nhiều nguy cơ chống đối khi bị bắt giữ, Công an xã lên kế hoạch, xây dựng phương án tổ chức bắt giữ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia và quần chúng nhân dân.

Đối tượng Lầu Bá Cải tại Cơ quan Công an.

Vào khoảng 1h ngày 13/1/2026, xác định Lầu Bá Cải có mặt tại nhà ở bản Tường Sơn, Công an xã Nậm Cắn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn triển khai lực lượng, tiếp cận, bao vây và nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công Lầu Bá Cải.

Tại Cơ quan Công an, Lầu Bá Cải thừa nhận hành vi phạm tội và quá trình lẩn trốn nhiều năm ở nước ngoài.

Hiện, Công an xã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 4 để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.